Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня

«Из-за продолжающихся нарушений со стороны израильской оккупации 38 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести», — заявили там.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию военного конфликта в секторе Газа. Перемирие вступило в силу 10 октября. В тот же день власти Израиля объявили, что с полудня в секторе Газа действует режим прекращения огня, а израильская армия отошла на оговоренные позиции.

Ранее правительство Израиля сообщило, что ожидает освобождения всех 20 живых заложников, которые более двух лет провели в плену в секторе Газа.

В свою очередь, президент Трамп заявил, что у Вашингтона не останется иного выбора, кроме как уничтожить движение ХАМАС, если его представители продолжат убивать людей в Газе в нарушение достигнутых договоренностей, напоминает «Радиоточка НСН».

