Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарушила режим прекращения огня в секторе Газа 47 раз за восемь дней, прошедших с момента объявления перемирия, заявили в управлении по работе со средствами массовой информации в анклаве.
«Из-за продолжающихся нарушений со стороны израильской оккупации 38 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести», — заявили там.
Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию военного конфликта в секторе Газа. Перемирие вступило в силу 10 октября. В тот же день власти Израиля объявили, что с полудня в секторе Газа действует режим прекращения огня, а израильская армия отошла на оговоренные позиции.
Ранее правительство Израиля сообщило, что ожидает освобождения всех 20 живых заложников, которые более двух лет провели в плену в секторе Газа.
В свою очередь, президент Трамп заявил, что у Вашингтона не останется иного выбора, кроме как уничтожить движение ХАМАС, если его представители продолжат убивать людей в Газе в нарушение достигнутых договоренностей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МГУ попал в топ-15 вузов мира по числу выпускников-миллиардеров
- Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
- В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке
- СМИ: Тело россиянина нашли на Бали
- Рок-группа «Чёрный обелиск» выпустила новый альбом
- Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
- В Вологодской области переориентируют все алкомаркеты до конца 2025 года
- МИД Турции раскрыл, как Путин полетит до Будапешта
- Три человека погибли в ДТП в подмосковном Серпухове
- СМИ: Тело основателя Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакарова нашли в Стамбуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru