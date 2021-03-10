Фоменко призвал не облагать доходы блогеров новым налогом
Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума намерена запретить проводить лекции без разрешения властей
Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие заниматься просветительской деятельностью всем, кроме одобренных властями организаций.
Николай Фоменко: «Дорогие друзья, вы же прекрасно понимаете, сегодня просветительской деятельностью занимаются все. Любой комментарий в Instagram, любой комментарий в Youtubе – это все просветительская деятельность. Например, человек написал в комментарии: «слышь ты, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Надо не так, а надо вот так», и это уже просветительская деятельность. Действительно, пора уже все запретить, хватит уже», – отметил Фоменко в интервью НСН.
Доходы блогеров обложат новым налогом
Чиновники хотят обязать иностранные компании платить налоги с доходов российских блогеров за рекламу на их платформах. Это коснется Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других.
Николай Фоменко: «Как вы понимаете, это никогда не коснется наших российских платформ, а российских платформ огромное количество. Например, ВКонтакте, это же наша платформа. А Telegram мы считаем российской или нет? Все-таки это же Дуров сделал, правильно? А если мы начнем капаться глубоко, то вспомним, что и за Google стоит Сергей Брин – в прошлом наш российский человек. Тогда может и не надо облагать налогами наших-то парней?», – сказал он в беседе с НСН.
Журналистам предложили запретить приближаться к правоохранителям на митингах
Журналистам хотят запретить вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Николай Фоменко: «Я считаю, это ошибка. Дело в том, что чаще всего журналисты – это все-таки особи женского пола. Хотя сейчас не модно делить людей по полам. Сегодня есть просто человек и все, и неважно, кто он: трансгендер, или, может быть, он считает себя обезьяной или даже слоном, неважно. Но, тем не менее, мне кажется, вплотную приближаются к сотрудникам правоохранительных органов журналистки. А когда они приближаются вплотную, есть шанс, что из этого потом может что-то получиться, даже некоторый демографический взрыв в нашей стране, а это запрещают. Получается, что мы сами ограничиваем рождаемость, я против этого закона», – подытожил Фоменко в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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