Фоменко призвал не облагать доходы блогеров новым налогом

Участник группы «Секрет», актер и телеведущий Николай Фоменко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдума намерена запретить проводить лекции без разрешения властей

Госдума приняла во втором чтении поправки, запрещающие заниматься просветительской деятельностью всем, кроме одобренных властями организаций.

Николай Фоменко: «Дорогие друзья, вы же прекрасно понимаете, сегодня просветительской деятельностью занимаются все. Любой комментарий в Instagram, любой комментарий в Youtubе – это все просветительская деятельность. Например, человек написал в комментарии: «слышь ты, ты понимаешь, о чем ты говоришь? Надо не так, а надо вот так», и это уже просветительская деятельность. Действительно, пора уже все запретить, хватит уже», – отметил Фоменко в интервью НСН.

2

Доходы блогеров обложат новым налогом

Чиновники хотят обязать иностранные компании платить налоги с доходов российских блогеров за рекламу на их платформах. Это коснется Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других.

Николай Фоменко: «Как вы понимаете, это никогда не коснется наших российских платформ, а российских платформ огромное количество. Например, ВКонтакте, это же наша платформа. А Telegram мы считаем российской или нет? Все-таки это же Дуров сделал, правильно? А если мы начнем капаться глубоко, то вспомним, что и за Google стоит Сергей Брин – в прошлом наш российский человек. Тогда может и не надо облагать налогами наших-то парней?», – сказал он в беседе с НСН.

3

Журналистам предложили запретить приближаться к правоохранителям на митингах

Журналистам хотят запретить вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С подобной инициативой выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Николай Фоменко: «Я считаю, это ошибка. Дело в том, что чаще всего журналисты – это все-таки особи женского пола. Хотя сейчас не модно делить людей по полам. Сегодня есть просто человек и все, и неважно, кто он: трансгендер, или, может быть, он считает себя обезьяной или даже слоном, неважно. Но, тем не менее, мне кажется, вплотную приближаются к сотрудникам правоохранительных органов журналистки. А когда они приближаются вплотную, есть шанс, что из этого потом может что-то получиться, даже некоторый демографический взрыв в нашей стране, а это запрещают. Получается, что мы сами ограничиваем рождаемость, я против этого закона», – подытожил Фоменко в эфире НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиНиколай Фоменко
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