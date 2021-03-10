Фоменко призвал не облагать доходы блогеров новым налогом

Николай Фоменко: «Я считаю, это ошибка. Дело в том, что чаще всего журналисты – это все-таки особи женского пола. Хотя сейчас не модно делить людей по полам. Сегодня есть просто человек и все, и неважно, кто он: трансгендер, или, может быть, он считает себя обезьяной или даже слоном, неважно. Но, тем не менее, мне кажется, вплотную приближаются к сотрудникам правоохранительных органов журналистки. А когда они приближаются вплотную, есть шанс, что из этого потом может что-то получиться, даже некоторый демографический взрыв в нашей стране, а это запрещают. Получается, что мы сами ограничиваем рождаемость, я против этого закона», – подытожил Фоменко в эфире НСН.

