Электроснабжение частично восстановили на юго-востоке Подмосковья

Энергетики восстановили подачу электроэнергии более чем трети потребителей на юго-востоке Московской области после отключения на подстанции, сообщили в компании «Россети Московский регион».

По данным компании, перебои возникли вечером из-за автоматического отключения на подстанции напряжением 110 кВ. Работы по поэтапному восстановлению электроснабжения продолжаются.

Для обеспечения потребителей в район направили 63 резервных источника электроснабжения. В ликвидации последствий аварии задействованы четыре бригады энергетиков — 12 специалистов и четыре единицы спецтехники.

На время восстановительных работ в филиале «Южные электрические сети» введен особый режим работы с мобилизацией всех доступных сил и средств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеЭлектроэнергия

