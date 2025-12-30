Электроснабжение частично восстановили на юго-востоке Подмосковья
Энергетики восстановили подачу электроэнергии более чем трети потребителей на юго-востоке Московской области после отключения на подстанции, сообщили в компании «Россети Московский регион».
По данным компании, перебои возникли вечером из-за автоматического отключения на подстанции напряжением 110 кВ. Работы по поэтапному восстановлению электроснабжения продолжаются.
Для обеспечения потребителей в район направили 63 резервных источника электроснабжения. В ликвидации последствий аварии задействованы четыре бригады энергетиков — 12 специалистов и четыре единицы спецтехники.
На время восстановительных работ в филиале «Южные электрические сети» введен особый режим работы с мобилизацией всех доступных сил и средств, передает «Радиоточка НСН».
