Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей

Государство вводит новые правила, но систему подготовки автомобилистов необходимо расширять, чтобы снизить число аварий, заявил НСН Павел Песцов.

Дистанционное обучение приводит к повышению аварийности, а частные компании не хотят учить водителей, а только зарабатывать деньги, рассказал вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в разговоре с НСН.

Новые правила обучения для будущих автомобилистов появятся с 1 марта 2026 года: количество необходимых часов обучения для категории «B» вырастет на два для механики и автомата. Среди прочего, также появятся дополнительные требования к дистанционному обучению. Эти изменения зафиксированы в новой редакции «Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Соответствующий приказ Министерства просвещения уже зарегистрирован и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Песцов отметил, что этих изменений может быть недостаточно для роста уровня водителей.

«Первое, чего мы хотим — это запретить коммерческим организациям реализацию программы профессионального обучения подготовки водителей, так как они преследуют сугубо корыстные цели, а не стремятся научить. Второе — мы против дистанционного обучения, потому что оно не дает тот результат, который должен быть. Это некачественно влияет на навыки вождения: по статистике, те, кто проходил автошколу дистанционно, находятся в первых рядах по аварийности. Мы даже выступаем за введение дополнительного практического обучения, которое мы практикуем на базе центра контролируемого спортивного безопасного вождения. Когда мы добавляли эти курсы в практические занятия, то получали благоприятный итог. Хотелось бы всю систему водительского образования подключить к этой системе», — отметил он.

