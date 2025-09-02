Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей
Государство вводит новые правила, но систему подготовки автомобилистов необходимо расширять, чтобы снизить число аварий, заявил НСН Павел Песцов.
Дистанционное обучение приводит к повышению аварийности, а частные компании не хотят учить водителей, а только зарабатывать деньги, рассказал вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в разговоре с НСН.
Новые правила обучения для будущих автомобилистов появятся с 1 марта 2026 года: количество необходимых часов обучения для категории «B» вырастет на два для механики и автомата. Среди прочего, также появятся дополнительные требования к дистанционному обучению. Эти изменения зафиксированы в новой редакции «Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Соответствующий приказ Министерства просвещения уже зарегистрирован и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Песцов отметил, что этих изменений может быть недостаточно для роста уровня водителей.
«Первое, чего мы хотим — это запретить коммерческим организациям реализацию программы профессионального обучения подготовки водителей, так как они преследуют сугубо корыстные цели, а не стремятся научить. Второе — мы против дистанционного обучения, потому что оно не дает тот результат, который должен быть. Это некачественно влияет на навыки вождения: по статистике, те, кто проходил автошколу дистанционно, находятся в первых рядах по аварийности. Мы даже выступаем за введение дополнительного практического обучения, которое мы практикуем на базе центра контролируемого спортивного безопасного вождения. Когда мы добавляли эти курсы в практические занятия, то получали благоприятный итог. Хотелось бы всю систему водительского образования подключить к этой системе», — отметил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин оценил в эфире НСН новый порядок медосмотра водителей на опьянение.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На работе больше не влюбляются: Сайты знакомств возмутились идее запрета
- В АТОР исключили подорожание авиабилетов в Китай из-за отмены виз
- «Мощная проблема с сосудами»: Онищенко оценил здоровье «пропавшего» Трампа
- Минпромторг заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ на 25%
- Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей
- Россиян призвали не бояться штрафа за поиск экстремистских материалов
- Косметолог опровергла омолаживающий эффект улиток
- Анапа оказалась в лидерах по бронированиям за лето-2025
- Ушаков: Россия и США планируют очередной раунд консультаций по Украине
- Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru