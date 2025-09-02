Дистанционное обучение приводит к повышению аварийности, а частные компании не хотят учить водителей, а только зарабатывать деньги, рассказал вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в разговоре с НСН.

Новые правила обучения для будущих автомобилистов появятся с 1 марта 2026 года: количество необходимых часов обучения для категории «B» вырастет на два для механики и автомата. Среди прочего, также появятся дополнительные требования к дистанционному обучению. Эти изменения зафиксированы в новой редакции «Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Соответствующий приказ Министерства просвещения уже зарегистрирован и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Песцов отметил, что этих изменений может быть недостаточно для роста уровня водителей.