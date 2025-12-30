Disney выплатит $10 миллионов штрафа за нарушение конфиденциальности детей

Американский медиаконгломерат Walt Disney заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете, сообщили в минюсте США.

По данным ведомства, компания урегулировала дело, связанное с размещением видеоконтента Disney на YouTube. Disney и ее подрядчики не указывали, что часть материалов предназначена для детей, из-за чего происходил незаконный сбор данных несовершеннолетних без уведомления и согласия родителей. Собранная информация использовалась для таргетированной рекламы, что нарушает требования закона COPPA.

Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и откроет доступ Sora к своим персонажам

Помимо штрафа, Disney обязали прекратить любую деятельность на YouTube, нарушающую закон о защите детской конфиденциальности. Компания также должна внедрить специальную программу контроля, которая обеспечит соблюдение требований COPPA в дальнейшем.

Это уже второй штраф для Disney в 2025 году по делам о незаконном сборе данных детей. В сентябре американские регуляторы обвинили компанию в намеренном отсутствии детской маркировки на видео, после чего Disney также согласилась выплатить 10 миллионов долларов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ДетиШтрафDisney

Горячие новости

Все новости

партнеры