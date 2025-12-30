Трамп хочет утроить зарплаты на Украине за счет прихода иностранного бизнеса

Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться утроения средней заработной платы на Украине за счет прихода иностранного бизнеса после завершения конфликта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».

По словам Зеленского, Трамп сосредоточен на плане восстановления страны и считает приоритетом создание рабочих мест.

Предполагается, что рост доходов обеспечат американские и европейские компании, которые получат специальные условия для работы на украинском рынке.

Украинский лидер отметил, что в Вашингтоне рассчитывают сделать ставку именно на частные инвестиции, а не только на прямую помощь, чтобы экономика страны получила устойчивый импульс к развитию, передает «Радиоточка НСН».

