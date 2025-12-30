Трамп хочет утроить зарплаты на Украине за счет прихода иностранного бизнеса
Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться утроения средней заработной платы на Украине за счет прихода иностранного бизнеса после завершения конфликта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».
По словам Зеленского, Трамп сосредоточен на плане восстановления страны и считает приоритетом создание рабочих мест.
Предполагается, что рост доходов обеспечат американские и европейские компании, которые получат специальные условия для работы на украинском рынке.
Украинский лидер отметил, что в Вашингтоне рассчитывают сделать ставку именно на частные инвестиции, а не только на прямую помощь, чтобы экономика страны получила устойчивый импульс к развитию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп хочет утроить зарплаты на Украине за счет прихода иностранного бизнеса
- Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате
- Disney выплатит $10 миллионов штрафа за нарушение конфиденциальности детей
- Электроснабжение частично восстановили на юго-востоке Подмосковья
- Главврача инфекционной больницы в Пскове арестовали по делу о хищении
- Зеленский заболел после встречи с Трампом
- Сербия закупила вооружения на миллиарды евро
- Зеленский предложил Трампу приехать на Украину
- «Без кешбэка и процентов»: В России опровергли популяризацию наличных денег
- Силы ПВО за вечер сбили 109 украинских беспилотников над семью регионами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru