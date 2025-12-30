Трамп хочет утроить зарплаты на Украине за счет прихода иностранного бизнеса

Предполагается, что рост доходов обеспечат американские и европейские компании, которые получат специальные условия для работы на украинском рынке.

Украинский лидер отметил, что в Вашингтоне рассчитывают сделать ставку именно на частные инвестиции, а не только на прямую помощь, чтобы экономика страны получила устойчивый импульс к развитию, передает «Радиоточка НСН».

