Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

При этом подробностей о возможных условиях или сроках такой встречи он не привел.

Зеленский предложил Трампу приехать на Украину

Владимир Путин ранее говорил, что в случае готовности Зеленского к личной встрече он может приехать в Москву.

Зеленский от этого предложения отказался, передает «Радиоточка НСН».

