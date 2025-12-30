Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате
23 декабря 202523:35
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
При этом подробностей о возможных условиях или сроках такой встречи он не привел.
Владимир Путин ранее говорил, что в случае готовности Зеленского к личной встрече он может приехать в Москву.
Зеленский от этого предложения отказался, передает «Радиоточка НСН».
