Гильдия автошкол рассказала, как обуздать цены на обучение водителей
Чтобы подготовить качественных водителей, необходимо запретить коммерческим компаниям работать на рынке автошкол, а также хотя бы на четверть увеличить количество часов, выделенных на обучение, сказал НСН Павел Песцов.
Для сдерживания цен на обучение в автошколах следует запретить деятельность в этой сфере коммерческих организаций и установить единую стоимость обучения по региону. Об этом НСН заявил вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов.
Обучение в автошколах по всей России по итогам семи месяцев 2025 года подорожало на 20%, выяснила «Газета.Ru». В Москве цены бьют рекорды — без 60 тысяч рублей не получится найти нормальную автошколу, говорят участники рынка. Водительское удостоверение все больше походит на привилегию для богатых, считают эксперты, при том, что в стране сохраняется дефицит профессиональных водителей. Песцов привел пример Владимирской области, где реформа автошкол позволила установить единую стоимость обучения по региону.
«На территории Владимирской области в течение пяти лет провели масштабную реструктуризацию работы автошкол из-за некачественной подготовки и других причин. Произошло обеление инфраструктуры, она была приведена в соответствие с действующим законодательством. Теперь у нас везде единый договор, единая сумма оплаты, что позволяет людям знать окончательную стоимость обучения, при этом заключить договор и получить налоговый вычет от государства в размере 13%. Мы подняли стоимость в первую очередь теоретической части, сейчас у нас стоимость обучения составляет 55-57 тысяч рублей плюс оплата горюче-смазочных материалов. Это позволило нам вытащить бизнес в нормальное русло. Мы теперь хотя бы получаем деньги, которые позволяют платить зарплаты и налоги и работать официально», — сказал Песцов.
Кроме того, собеседник НСН указал на необходимость запрета коммерческих автошкол.
«Коммерческие структуры по количеству ДТП стоят на первом месте. Они пришли на рынок зарабатывать деньги. Им безразлично, по какой цене предлагать свои услуги и насколько качественно учить. Есть два варианта: либо оставить коммерческие структуры, которые будут некачественно учить и выпустят на дорогу некачественных водителей, либо допустить до образовательной деятельности только некоммерческие автошколы, которые будут учить как положено, и водители у нас будут качественные», — добавил эксперт.
В заключение Песцов предложил расширить программу подготовки будущих водителей.
«Не хватает подготовки водителей — часов у нас маловато. Нынешние 56 часов — это ни о чем. Чтобы получился качественный подготовленный водитель, должно быть как минимум 70 часов. Зато автошкол у нас в стране переизбыток. Пока коммерческим организациям дают лицензию на реализацию программ подготовки водителей, они будут расти как грибы», — подытожил он.
Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев заявил, что если люди старшего возраста по статистике действительно чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальную медкомиссию хотя бы раз в два года, но этот вопрос упирается в деньги.
