В Московском родительском комитете объяснили причины подорожания детских лагерей

Накануне руководитель Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова объявила, что в этом сезоне подорожало все, в том числе путевки в детские лагеря. В разговоре с изданием «NEWS.ru» она отметила, что цены на них растут из-за высоких трат на их содержание, а такие расходы составляют 75% стоимости всей путевки.

Туроператоры также подтвердили, что стоимость путешествий выросла, в том числе из-за логистики. При этом Ткаченко рассказал, что пока не слышал скандалов на тему подорожания поездок в детские лагеря.