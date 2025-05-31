В Московском родительском комитете объяснили причины подорожания детских лагерей
Председатель городской организации Руслан Ткаченко в эфире НСН отметил, что из-за подорожаний путевок в детские лагеря родители либо откладывают отпуск детей, либо стараются больше заработать.
Путевки в детские лагеря дорожают на фоне роста цен на все вокруг, при этом серьезных скандалов от родителей по этой теме пока не было. Об этом в беседе с НСН заявил председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко.
Накануне руководитель Российского союза туриндустрии Татьяна Иванова объявила, что в этом сезоне подорожало все, в том числе путевки в детские лагеря. В разговоре с изданием «NEWS.ru» она отметила, что цены на них растут из-за высоких трат на их содержание, а такие расходы составляют 75% стоимости всей путевки.
Туроператоры также подтвердили, что стоимость путешествий выросла, в том числе из-за логистики. При этом Ткаченко рассказал, что пока не слышал скандалов на тему подорожания поездок в детские лагеря.
«Мне кажется, что это связано с тем, что у нас на самом деле цены растут на все. Например, скоро на 20% подорожает газ. Можно сравнивать цены на продукты. Плюс ставка Центробанка, про которую все пишут… Но надо понимать, что мы находимся под кучей санкций. Люди не скандалят. Кто-то откладывает свой отпуск, не покупает путевки в лагерь. Кто-то старается заработать побольше. Но никто никуда не жалуется, и не требует что-то изменить. Люди понимают, что примерно так все и должно было быть», - добавил он.
При этом председатель «Московского городского родительского комитета» напомнил, что в этом году в России изменилась система продажи ж/д билетов для несовершеннолетних.
«Раньше было как: закончился учебный год — и за детей нужно платить полную таксу. В этом году по крайней мерее РЖД автоматом дает 50% скидку любому школьнику просто на основании его свидетельства о рождении, по которому понятен его возраст. Это тоже компенсирует», - заключил Ткаченко.
С марта 2025 года РЖД начали продавать билеты на поезда дальнего следования с 50% скидкой для детей от 10 до 18 лет. Льготы предоставляются при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих внутри страны (кроме скоростных), а также в вагоны второго и третьего классов моторвагонного подвижного состава, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
До этого в декабре 2024 года президент Владимир Путин попросил кабмин и авиаперевозчиков до 14 января 2025 года решить вопрос предоставления льгот для многодетных семей на перелеты. После этого в Министерстве транспорта сообщили о проработке 50% скидки семьям с детьми на авиабилеты. Первой ее установила компания «Аэрофлот», предоставив ее на все тарифы класса эконом при покупке авиабилетов на детей в возрасте с 2 до 12 лет на рейсы по России с 1 января 2025 года.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в интервью НСН сообщил, что россияне с детьми предпочитают пляжные курорты Краснодарского края и Крыма, однако и не забывают про более активный отдых на Северном Кавказе и в Карелии.
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