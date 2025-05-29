Более 40% опрошенных россиян отправят детей в летний лагерь

Кроме того, 20% респондентов признались, что уже выбрали место для отдыха своих детей и даже внесли предоплату, отмечает «Газета.Ru».

Около 39% опрошенных заявили, что хотят отправить детей в лагерь на две недели, еще 32% участников опроса сказали, что рассматривают отдых детей на три недели.

Более 42% участников опроса готовы заплатить не более 30 тысяч рублей за отдых ребенка.

В опросе приняли участие 1,9 тысячи человек старше 18 лет из всех российских регионов.

Ранее глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в пресс-центре НСН рассказала, что туристы с детьми внутри России предпочитают ездить в Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.

