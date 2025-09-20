Мизулина выложила фото с Шаманом перед «Интервидением»
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с конкурсантом «Интервидения-2025» от России, певцом Шаманом (Ярослав Дронов) перед его выступлением на международном музыкальном конкурсе. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.
На фото артист демонстрирует изображение герба РФ на одежде, а Мизулина — обнимает его за шею. Она публично выразила певцу поддержку перед смотром и дополнила пост двумя эмодзи: изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.
Конкурс «Интервидение-2025» состоится в Москве на «Live Арене» 20 сентября. В нем примут участие представители 23 стран. Главный приз — хрустальный кубок и 30 млн рублей.
Ранее певец, участник группы «Gorky Park» Александр Маршал в интервью НСН заявил, что причина, по которой американский представитель Брэндон Ховард «сбежал» с музыкального конкурса «Интервидение-2025» в том, что он просто испугался Шамана.
