Производители и торговля договорились о снижении цен на молоко и масло

Крупнейшие производители молочной продукции начали снижать цены на молоко и масло, изменение ценовой политики по социально значимым продуктам произошло после переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами. Об этом пишут Известия.

Об обновлениях сообщил источник издания, участники рынка подтвердили это, об акциях и дисконтах также заявили ряд крупных поставщиков. Скидки составят 10-15% в зависимости от продукции.

Как отметил генеральный директор одного из крупнейших переработчиков молока «Молвест» Анатолий Лосев, производитель выделит несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения.

«Это будет молоко в недорогой упаковке жирностью 2,5%, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское жирностью 72%, снижение по нему на 7–10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку примерно на 5% снизили сети», — указал Лосев.

Пока решение о снижении цен на продукцию принято до конца года, продлят ли меры, зависит от экономической ситуации в начале 2025 года.

Как указали в Федеральной антимонопольной службе, ведомство ведет работу по стабилизации цен и ограничению наценки на социально значимые продовольственные позиции, такое предложение поддержали компании X5, «Ашан», «Атак», «Магнит», «Дикси». Ретейлеры выразили готовность расширить перечень товаров с наценкой, ограниченной 5–10%. В большинстве магазинов такую продукцию будут отмечать специальными ценниками. В ФАС отметили, что торговые сети будут ограничивать наценки как на собственные марки, так и на ряд пользующихся спросом распространенных брендов.

Ранее стало известно, что сливочное масло в России с января по ноябрь стало дороже в среднем на 24%, напоминает Ura.ru.

