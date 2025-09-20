В ЦБ не исключили достижения однозначного значения ключевой ставки в 2026 году

Центробанк не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки достигнет однозначного значения, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на площадке XVI фестиваля науки юга России.

По его словам, если к концу 2025 года ставка достигнет 15%, то к концу следующего уже возможно однозначное значение.

При этом он отметил, что на это будут влиять несколько факторов, точный прогноз исключен, передает ТАСС.

Экономист Кабаков предрёк повышение налогов и высокую ставку ещё на год

Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, к концу года она может составить 15% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на следующий год исходит из того, что ключевая ставка российского Центробанка будет в районе 12-13%, сообщил ранее глава Минфина.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п. В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанк

