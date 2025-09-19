«Легкое поглаживание!»: Штрафы за просрочку назвали слишком мягким наказанием
Сегодня россияне крайне редко жалуются на то, что им продали товар с истекшим сроком годности, нужно, чтобы соотечественники активнее требовали соблюдения своих прав, сказал НСН Александр Анфиногенов.
Штрафы за реализацию просроченных товаров — слишком мягкое наказание для производителей и продавцов. У замеченных в нарушениях предприятий необходимо отбирать лицензии, это поможет навести порядок в торговле. Об этом НСН заявил независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Несмотря на введение цифровой маркировки «Честный знак», в России фиксируется большое количество случаев продажи просроченной продукции. Об этом сообщило издание «Известия». Ежемесячно выявляются свыше 18 тысяч нарушителей. Теперь продавцы таких продуктов будут автоматически получать штрафы, соответствующий законопроект подготовил Роспотребнадзор. По мнению общественников, предприниматели пользуются мораторием на проверки, а бизнес считает инициативу слишком жесткой и труднооспоримой. Анфиногенов назвал штрафы слишком мягкой мерой, предложив отбирать лицензии у торгующих просрочкой магазинов.
«Просрочка появляется вследствие низкого уровня управления предприятием, которое производит продукцию. Служба маркетинга неверно оценивает целевую аудиторию, структуру потребления, и предприятие производит больше, чем это необходимо рынку. Отчасти это бывает из-за того, что коррумпировать бытовые структуры проще, чем вложиться в рекламу, отчасти играют роль другие прорехи в структуре бизнеса. С просрочкой борются маркировкой “Честный знак”, указанием на упаковке даты производства и даты окончания срока годности. Тем не менее, искушение покрыть затраты, а лучше — еще и заработать, настолько большое, что производитель пытается взять в подельники сетевую или традиционную розницу и попробовать втюхать этот товар ничего не подозревающему покупателю. Штрафы — лишь легкое поглаживание для нечистых на руку производителей и продавцов. Я бы предприятия, которые пару раз были замечены в таком неприглядном деле, просто лишал лицензии, что касается фальсификата, позиция должна быть еще жестче. Два-три таких лишения — и все остальные и думать перестали бы о том, чтобы продавать просрочку», — сказал Анфиногенов.
Собеседник НСН также посетовал на то, что россияне не спешат жаловаться на некачественные товары.
«Люди очень редко жалуются на то, что им продали просроченный товар. Например, купил человек йогурт или пресервы с истекшим сроком годности. Куда жаловаться? Прийти в магазин и сказать, что продали просроченный товар? Закончится тем, что человеку поменяют товар или вернут деньги. Вроде бы проблемы нет, но занимаются этим единицы, большинство не станет связываться. Если в советское время за составом продуктов и сроком хранения следило государство, то сейчас такого контроля нет, все отдано на откуп бдительности покупателя. Хотелось бы, чтобы россияне жаловались на нарушения своих прав чаще. Справедливости ради отмечу, что многие федеральные сети стараются не рисковать: для них торговля просрочкой — угроза репутации», — добавил аналитик.
В заключение Анфиногенов указал на то, что маркировка «Честный знак» во многом помогла навести порядок в торговле.
«Маркировка “Честный знак”, безусловно, работает. Молочку, с которой была вообще беда, он выровнял точно. Если раньше происходили постоянные стычки между переработчиками и производителями молока, то сейчас вакханалия на молочном рынке сейчас прекращается. Его распространение на другие категории товаров также показывает хорошие результаты, однако только с точки зрения отслеживания происхождения товаров от производителя до полки», — подытожил он.
Ранее Анфиногенов заявил, что торговые сети оптимизируют ассортимент, исходя из покупательских предпочтений, исчезновение товарных позиций также объясняется сезонностью.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru