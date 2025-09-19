«Просрочка появляется вследствие низкого уровня управления предприятием, которое производит продукцию. Служба маркетинга неверно оценивает целевую аудиторию, структуру потребления, и предприятие производит больше, чем это необходимо рынку. Отчасти это бывает из-за того, что коррумпировать бытовые структуры проще, чем вложиться в рекламу, отчасти играют роль другие прорехи в структуре бизнеса. С просрочкой борются маркировкой “Честный знак”, указанием на упаковке даты производства и даты окончания срока годности. Тем не менее, искушение покрыть затраты, а лучше — еще и заработать, настолько большое, что производитель пытается взять в подельники сетевую или традиционную розницу и попробовать втюхать этот товар ничего не подозревающему покупателю. Штрафы — лишь легкое поглаживание для нечистых на руку производителей и продавцов. Я бы предприятия, которые пару раз были замечены в таком неприглядном деле, просто лишал лицензии, что касается фальсификата, позиция должна быть еще жестче. Два-три таких лишения — и все остальные и думать перестали бы о том, чтобы продавать просрочку», — сказал Анфиногенов.

Собеседник НСН также посетовал на то, что россияне не спешат жаловаться на некачественные товары.

«Люди очень редко жалуются на то, что им продали просроченный товар. Например, купил человек йогурт или пресервы с истекшим сроком годности. Куда жаловаться? Прийти в магазин и сказать, что продали просроченный товар? Закончится тем, что человеку поменяют товар или вернут деньги. Вроде бы проблемы нет, но занимаются этим единицы, большинство не станет связываться. Если в советское время за составом продуктов и сроком хранения следило государство, то сейчас такого контроля нет, все отдано на откуп бдительности покупателя. Хотелось бы, чтобы россияне жаловались на нарушения своих прав чаще. Справедливости ради отмечу, что многие федеральные сети стараются не рисковать: для них торговля просрочкой — угроза репутации», — добавил аналитик.