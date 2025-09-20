В новом пакете европейских санкций не будет ограничений на покупку нефти из РФ

В новом пакете европейских санкций не будет ограничений на покупку нефти из РФ, заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

По его словам, 19-1 пакет санкций от ЕС не будет касаться нефти, но планируются ограничения для российского СПГ.

МИД: Евросоюз исчерпал себя по санкциям

Глава Евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила об ускоренном отказе от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года, о санкциях против российской платежной системы «Мир» и против компаний третьих стран, якобы помогающих российскому военно-промышленному комплексу.

Также обсуждается новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может прекратиться из-за снижения цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
