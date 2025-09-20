Захарова: РФ желает главе МО Литвы реализоваться по ее специальности психолога
Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности в сфере юридической психологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она ответила на заявление о возможном уничтожении истребителей РФ.
«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях», - сказала Захарова, передает ТАСС.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии к заявлению Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 19 сентября намекнула, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24. Об этом чиновница написала на своей странице в одной из соцсетей.
19 сентября власти Эстонии завили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны РФ опровергли такую информацию, объяснив, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: РФ желает главе МО Литвы реализоваться по ее специальности психолога
- Трамп подписал указ о внедрении «золотых карт» за миллион долларов
- В российских школах не планируют применять электронные учебники
- В молочной отрасли назвали причины роста продуктивности коров
- Средний размер пенсий в РФ вырос на 350 рублей с начала года
- Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией
- В «Читай-городе» связали падение продаж в книжных магазинах со скидками на маркетплейсах
- Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Самарскую область
- Глава РСПП Шохин: Центробанк снизит ключевую ставку до 15% к концу года
- СМИ: В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru