Захарова: РФ желает главе МО Литвы реализоваться по ее специальности психолога

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии к заявлению Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 19 сентября намекнула, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24. Об этом чиновница написала на своей странице в одной из соцсетей.

19 сентября власти Эстонии завили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны РФ опровергли такую информацию, объяснив, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами.

