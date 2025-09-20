Захарова: РФ желает главе МО Литвы реализоваться по ее специальности психолога

Россия желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по специальности в сфере юридической психологии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на заявление о возможном уничтожении истребителей РФ.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях», - сказала Захарова, передает ТАСС.

В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии к заявлению Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31 19 сентября намекнула, что «Турция подала пример десять лет назад», имея в виду инцидент со сбитым Су-24. Об этом чиновница написала на своей странице в одной из соцсетей.

19 сентября власти Эстонии завили, что три российских истребителя МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство страны. В ответ на это в Минобороны РФ опровергли такую информацию, объяснив, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЛитваЭстонияМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры