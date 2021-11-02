В Минздраве заявили, что целесообразно использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации

«А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных», — цитирует эксперта ТАСС.

Чуланов отметил, что в России от коронавируса привились чуть более 50 млн человек, однако этого недостаточно для «надежного популяционного иммунитета».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в методические рекомендации по вакцинации внесут изменения, согласно которым «Спутник Лайт» можно будет использовать только для повторной вакцинации. Позже пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что слова главы Минздрава вырваны из контекста, и однокомпонентный препарат «используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации».

