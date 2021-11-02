В Минздраве заявили, что целесообразно использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации
Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного заболевания. Об этом заявил внештатный инфекционист Минздрава, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов в ходе интернет-конференции «Покровские чтения».
«А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных», — цитирует эксперта ТАСС.
Чуланов отметил, что в России от коронавируса привились чуть более 50 млн человек, однако этого недостаточно для «надежного популяционного иммунитета».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в методические рекомендации по вакцинации внесут изменения, согласно которым «Спутник Лайт» можно будет использовать только для повторной вакцинации. Позже пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что слова главы Минздрава вырваны из контекста, и однокомпонентный препарат «используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации».
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