Мурашко: «Спутник Лайт» рекомендован только для ревакцинации

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для повторной вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

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«В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — цитирует главу ведомства Газета.ru.

Ранее в Минздраве сообщили, что в течение ближайшей недели будут организованы дополнительные поставки в российские регионы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВакцинацияМинздрав
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