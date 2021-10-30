Мурашко: «Спутник Лайт» рекомендован только для ревакцинации
Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для повторной вакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
«В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — цитирует главу ведомства Газета.ru.
Ранее в Минздраве сообщили, что в течение ближайшей недели будут организованы дополнительные поставки в российские регионы однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
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