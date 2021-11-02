В Минздраве рассказали о рекордном числе развернутых коек для COVID-больных

Более 290 тысяч коек развернуто в России для больных коронавирусом, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Об этом пишут «Известия».

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Медик подчеркнул, что это рекордное значение по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости коронавирусом: тогда было открыто максимум 270 тысяч коек.

По словам Чуланова, сейчас «госпитализировано гораздо больше, чем раньше», поэтому резерв свободного коечного фонда уменьшился, пишет Газета.ру.

Главный инфекционист Минздрава подчеркнул, что лишь в 13 российских регионах наблюдается небольшое снижение заболеваемости COVID-19, сообщает «Свободная пресса». Более того, в отдельных районах ряда регионов число госпитализаций пациентов с тяжелыми осложнениями в реанимации «снизилось в разы» на фоне широкого охвата вакцинацией.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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