Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о «Спутнике Лайт»

Российская вакцина «Спутник Лайт» может использоваться как для вакцинации, так и для ревакцинации от коронавируса, а слова министра здравоохранения Михаила Мурашко были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее глава Минздрава сообщил, что в методические рекомендации по вакцинации внесут изменения, согласно которым однокомпонентный «Спутник Лайт» можно будет использовать только для повторной вакцинации.

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста», — цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что однокомпонентная вакцина «используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации».

Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности отечественных препаратов «Спутника V» и «Спутник Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравВакцинаДмитрий ПесковКоронавирус
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