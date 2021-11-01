Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о «Спутнике Лайт»
Российская вакцина «Спутник Лайт» может использоваться как для вакцинации, так и для ревакцинации от коронавируса, а слова министра здравоохранения Михаила Мурашко были вырваны из контекста. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Минздрава сообщил, что в методические рекомендации по вакцинации внесут изменения, согласно которым однокомпонентный «Спутник Лайт» можно будет использовать только для повторной вакцинации.
«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста», — цитирует Пескова РБК.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что однокомпонентная вакцина «используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации».
Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности отечественных препаратов «Спутника V» и «Спутник Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом
- «Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
- В Кремле раскрыли о чем говорили Лавров с Байденом на G20
- Кремль: Путин не выступит на климатическом саммите в Глазго
- Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о «Спутнике Лайт»
- В Токио впервые за 1,5 года выявлено менее 10 случаев коронавируса
- В Верховной раде сообщили об отставке вице-премьера Резникова
- В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в нерабочие дни
- В России зарегистрировали 40 402 случая коронавируса за сутки
- Шаргунов рассказал об отказе СК расследовать изнасилование студентки в полиции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru