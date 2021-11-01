Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о «Спутнике Лайт»

Ранее глава Минздрава сообщил, что в методические рекомендации по вакцинации внесут изменения, согласно которым однокомпонентный «Спутник Лайт» можно будет использовать только для повторной вакцинации.

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста», — цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что однокомпонентная вакцина «используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для ревакцинации».

Представитель Кремля добавил, что показатели эффективности отечественных препаратов «Спутника V» и «Спутник Лайт» выше, чем у многих зарубежных вакцин.

