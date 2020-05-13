После самоизоляции Россию может накрыть волна «алкоголизации»
После завершения в России периода самоизоляции у жителей страны усилится забота о здоровье и безопасности, но при этом может возникнуть рост алкогольной и интернет-зависимости. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев, отмечает РИА Новости.
Источник напоминает, что этот институт, в частности, занимается проведением экспериментов по изоляции. В их числе «Марс-500» - в его рамках шесть человек в течение 520 суток имитировали полет к красной планете и обратно. Специалист подчеркнул, что люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время у них возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению.
Эксперт отметил, что подобные изменения в поведении наблюдались у хорошо подготовленных людей. Рядовые же граждане могут еще легче поддаться разрушительным стремлениям и уйти в алкоголизацию.
Помимо этого, Юрий Бубеев предположил, что у большой части россиян, которые коротали время в самоизоляции за компьютерными играми и в соцсетями, может возникнуть компьютерная зависимость, а возвращение в реальный мир может представлять для них проблему.
Между тем, ранее стало известно, что россияне в период самоизоляции начали отказываться от вредной пищи и алкоголя. Об этом говорится в совместном исследовании «Роскачества» и компании OMI. Как отмечается в сообщении, 45% россиян в этот период перестали употреблять алкоголь, 38% отказались от мучного и кондитерских изделий, 35% стали реже покупать или вовсе отказались от колбас и деликатесов. От алкоголя и сладкого чаще других стали воздерживаться люди старше 55 лет, показало исследование.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН прокомментировал предположение о том, что самоизоляция поможет снизить алкоголизацию населения.
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