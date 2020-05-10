COVID-19 повысил спрос россиян на спортивные товары

Ранее НСН писала, что на фоне пандемии коронавируса продажи одежды в России – в апреле к февралю – рухнули на 90%, а в Москве до 76%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».



Между тем, исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG, показало, что количество покупок, совершенных россиянами в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением.

В ходе исследования выяснилось, что больше всего у жителей России упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода.



