COVID-19 повысил спрос россиян на спортивные товары
На фоне вынужденной самоизоляцией – из-за распространения коронавирусной инфекции – спрос россиян на спортивные товары вырос более чем вдвое. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного оператором фискальных данных «Платформа ОФД».
Отмечается, что объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%. При этом, средний чек покупки спорттоваров составил 4 929 рублей – а это на 74% выше, чем в прошлом году.
Ранее НСН писала, что на фоне пандемии коронавируса продажи одежды в России – в апреле к февралю – рухнули на 90%, а в Москве до 76%. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Между тем, исследование, проведенное международным центром Romir и компанией BCG, показало, что количество покупок, совершенных россиянами в торговых центрах и стрит-ритейлах, резко снизилось из-за опасений наших соотечественников, связанных со здоровьем и финансовым положением.
В ходе исследования выяснилось, что больше всего у жителей России упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%). Кроме того, отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных покупок мебели и бытовой техники в ближайшие полгода.
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