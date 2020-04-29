Нарколог: Алкоголики не стали пить меньше на карантине

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН прокомментировал предположение о том, что самоизоляция поможет снизить алкоголизацию населения.

«Те люди, которые зависимы от алкоголя, они такими же и остались. Это никак не уменьшит их объёмы потребления. Более того, бездеятельность, нахождение в нерабочих условиях для многих является расслабляющим фактором, поэтому они как употребляли, так и продолжат это делать дальше. А что касается людей, которые выпивали ситуационно — в компаниях, по праздникам — то, конечно, они, возможно, меньше стали алкоголизироваться», - считает он.

По мнению врача и телеведущего Евгения Комаровского, ограниченный круг знакомых даёт алкозависимым одно преимущество — у них ограничен круг общения, поэтому они меньше рискуют заразиться коронавирусом.

К слову, другие подсчёты показывают, что россияне в большинстве тратят на алкоголь не меньше, чем прежде: выручка специализированных магазинов не снизилась.

Интересно, что экономить на еде в период самоизоляции у основной части населения не получается. Как сообщает «Роскачество», у 27% опрошенных расходы на продукты питания не изменились, а у 35% - даже выросли.

