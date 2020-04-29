Нарколог: Алкоголики не стали пить меньше на карантине
Самоизоляция ограничила только тех россиян, которые предпочитали выпивать ситуационно — в компаниях и по праздникам, заявил в эфире НСН психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Россияне в период самоизоляции начали отказываться от вредной пищи и алкоголя, говорится в совместном исследовании «Роскачества» и компании OMI. Как отмечается в сообщении, 45% россиян в этот период перестали употреблять алкоголь, 38% отказались от мучного и кондитерских изделий, 35% стали реже покупать или вовсе отказались от колбас и деликатесов. От алкоголя и сладкого чаще других стали воздерживаться люди старше 55 лет, показало исследование.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН прокомментировал предположение о том, что самоизоляция поможет снизить алкоголизацию населения.
«Те люди, которые зависимы от алкоголя, они такими же и остались. Это никак не уменьшит их объёмы потребления. Более того, бездеятельность, нахождение в нерабочих условиях для многих является расслабляющим фактором, поэтому они как употребляли, так и продолжат это делать дальше. А что касается людей, которые выпивали ситуационно — в компаниях, по праздникам — то, конечно, они, возможно, меньше стали алкоголизироваться», - считает он.
По мнению врача и телеведущего Евгения Комаровского, ограниченный круг знакомых даёт алкозависимым одно преимущество — у них ограничен круг общения, поэтому они меньше рискуют заразиться коронавирусом.
К слову, другие подсчёты показывают, что россияне в большинстве тратят на алкоголь не меньше, чем прежде: выручка специализированных магазинов не снизилась.
Интересно, что экономить на еде в период самоизоляции у основной части населения не получается. Как сообщает «Роскачество», у 27% опрошенных расходы на продукты питания не изменились, а у 35% - даже выросли.
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