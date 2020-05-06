Пивовары рассказали, какое пиво придётся слить из-за коронавируса

«(Производители — прим. НСН) пострадали, в первую очередь, из-за закрытия предприятий общественного питания, которые были основным каналом продаж для разливного пива. И, конечно, уже ощущается падение покупательского спроса и на разливную продукцию в розничной торговле. Но это не удивительно и связано с падением доходов населения. Поэтому, конечно, у пивоваров много проблем, как и во всей стране, во всей экономике», - отметила она.

В то же время таких объёмов просроченного пива, как во Франции, в нашей стране пока нет, говорит Цветкова.

«На пивоваренных заводах всегда есть возможность регулировать выпуск готовой продукции, потому что можно не разливать и хранить в ёмкостях. Конечно, это дополнительные затраты на хранение — тратится холод, электричество. В целом, большинство пивоваренной продукции имеет высокие сроки годности, особенно в бутылках, банках — от 3 до 12 месяцев.

Пиво придётся сливать, если разлили продукцию с истекающим сроком годности, или если были сделаны запасы, которые не смогли продать.

Конечно, у нас есть производители, которые делают пиво с короткими сроками годности, но это в большинстве своём малые пивоваренные заводы, которые больше всех пострадали, потому что все их каналы продаж — бары, рестораны, кафе, гостиницы — полностью закрылись. У них есть проблемы, но это не миллионы литров, как во Франции», - отметила собеседница НСН.

Между тем, с 5 мая в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя на первых этажах многоквартирных домов в заведениях с площадью обслуживания менее 20 кв. метров. По оценкам экспертов, новые ограничения могут затронуть до 10 тысяч заведений по всей стране.

