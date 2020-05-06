Пивовары рассказали, какое пиво придётся слить из-за коронавируса
Российские производители пива страдают из-за закрытия точек общепита, но выливать придётся не так много, как во Франции, рассказала НСН председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова.
Десять миллионов литров просроченного пива, большая часть которого хранится в бочках, придётся утилизировать французским пивоварам из-за резкого падения спроса в связи с изоляцией граждан в период пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание Les Echos со ссылкой на профсоюз пивоваров Франции. Потеря такого объёма в целом не очень значительна для всей индустрии, но это миллионы евро, отсутствие которых почувствуют отдельные пивоварни.
Как отмечается в материале, из-за вынужденного закрытия ресторанов, кафе и баров во Франции прекратили работу 25% пивоварен, ещё 60% пивоварен сократили производство на 60% и больше. И хотя карантинные ограничения начнут снимать уже с 11 мая, открытие ресторанов ожидается не раньше июня.
Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова в эфире НСН рассказала, что российские пивовары тоже переживают падение спроса.
«(Производители — прим. НСН) пострадали, в первую очередь, из-за закрытия предприятий общественного питания, которые были основным каналом продаж для разливного пива. И, конечно, уже ощущается падение покупательского спроса и на разливную продукцию в розничной торговле. Но это не удивительно и связано с падением доходов населения. Поэтому, конечно, у пивоваров много проблем, как и во всей стране, во всей экономике», - отметила она.
В то же время таких объёмов просроченного пива, как во Франции, в нашей стране пока нет, говорит Цветкова.
«На пивоваренных заводах всегда есть возможность регулировать выпуск готовой продукции, потому что можно не разливать и хранить в ёмкостях. Конечно, это дополнительные затраты на хранение — тратится холод, электричество. В целом, большинство пивоваренной продукции имеет высокие сроки годности, особенно в бутылках, банках — от 3 до 12 месяцев.
Пиво придётся сливать, если разлили продукцию с истекающим сроком годности, или если были сделаны запасы, которые не смогли продать.
Конечно, у нас есть производители, которые делают пиво с короткими сроками годности, но это в большинстве своём малые пивоваренные заводы, которые больше всех пострадали, потому что все их каналы продаж — бары, рестораны, кафе, гостиницы — полностью закрылись. У них есть проблемы, но это не миллионы литров, как во Франции», - отметила собеседница НСН.
Между тем, с 5 мая в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя на первых этажах многоквартирных домов в заведениях с площадью обслуживания менее 20 кв. метров. По оценкам экспертов, новые ограничения могут затронуть до 10 тысяч заведений по всей стране.
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