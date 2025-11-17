Молодые люди покупают меньше сигарет, но являются активными курильщиками. Более возрастных потребителей не отпугнул даже рост цен, рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян в разговоре с НСН.

Россияне за год — с осени 2024 года по осень 2025-го — сократили покупки сигарет на 23%. Об этом сообщили РИА Новости. Гамбарян сообщила, что это произошло за счет изменения поведения молодежи.