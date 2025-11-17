В Минздраве объяснили, почему россиян не пугают цены на сигареты
Стоимость пачки сигарет не является стимулом бросить вредную привычку, хотя молодежь потребляет табака куда меньше, заявила НСН Маринэ Гамбарян.
Молодые люди покупают меньше сигарет, но являются активными курильщиками. Более возрастных потребителей не отпугнул даже рост цен, рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян в разговоре с НСН.
Россияне за год — с осени 2024 года по осень 2025-го — сократили покупки сигарет на 23%. Об этом сообщили РИА Новости. Гамбарян сообщила, что это произошло за счет изменения поведения молодежи.
«По данным Росстата, за последние годы распространенность потребления табака в России снижается, в большей степени за счет снижения среди молодых возрастный групп — 15-19 лет и 19-24 года. Это происходит за счет того, что молодёжь более не начинает курить табачные изделия. К сожалению, они чаще начинают потреблять электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака. И мы наблюдаем бурный рост распространенности потребления этих самых электронных сигарет, причём не только среди молодежи, но и всех возрастных групп, — за 5 лет — в 20-25 раз. Около 40% курильщиков одновременно потребляют и электронные сигареты, становятся двойными курильщиками, а в группах 25 - 45 лет их уже почти половина — 46,7%», — указала она.
Средняя цена пачки сигарет в России также выросла на 13% и составила 232 рубля против 206 в 2024 году, уточнили РИА Новости. Гамбарян посчитала эти повышения незначительными.
«Тот факт, что сигареты за последний год номинально выросли в цене на пару десятка рублей, еще не говорит о снижении их доступности для потребителя. Разница может быть обусловлена инфляцией. Нужно смотреть на покупательскую способность населения, а цены и доступность оценивать по паритету покупательской способности в регионе. И вот по этому показателю, по нашим исследованиям, мы наблюдаем даже повышение доступности табачной продукции по сравнению с 2018 годом», — заключила она.
Ранее Гамбарян призвала в эфире НСН запретить в России вейпы и кальяны.
