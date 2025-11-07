В России готовятся к ликвидации рынка вейпов после одобрения Путина
Необходимо убрать из гражданского оборота все электронные системы доставки никотина, включая системы нагревания табака и кальяны, заявила НСН Маринэ Гамбарян.
Вейпы, электронные сигареты и системы нагревания нужно запрещать без промедления, этот рынок еще далек по объемам от рынка табака, от него можно полностью избавиться, заявила НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.
Российский лидер Владимир Путин одобрил введение полного запрета на продажу вейпов по всей стране. Об этом он заявил во время визита в спортивный центр в Самаре, когда обсуждали инициативу общественницы и глав нескольких регионов. По словам президента, одного запрета мало — важно вести серьезную работу с молодежью. Гамбарян рассказала, как это будет выглядеть на практике.
«Я считаю запрет продажи электронных сигарет и вейпов крайне важной и нужной инициативой. Чтобы она была эффективной, необходимо убрать из гражданского оборота все электронные системы доставки никотина, включая системы нагревания табака и кальяны. Как показывает опыт других стран, нужно законодательно запретить ввоз, производство, оборот и продажу всей никотиносодержащей продукции. Сегодня очевидно, что принятые законы относительно рекламы, продвижения такой продукции, их демонстрации в пунктах продаж и запрет продажи несовершеннолетним не исполняются. А ведь подростки и молодёжь чаще всего прибегают к потреблению вейпов из-за любопытства или чтобы быть частью сообщества. При введении запрета на продажу этой продукции нечего будет демонстрировать и рекламировать, нечем привлекать молодежь. Таким образом, закон даст возможность закрыть "входные ворота" для новых потребителей», - рассказала она.
Специалист подчеркнула, что потребуется меры и для борьбы с теневым рынком.
«Параллельно необходимо усилить реализацию других мер действующего закона - информационно-коммуникационные меры и просвещение населения, оказание медицинской помощи курящим и вейперам, уже попавшим в сети табачных компаний, их лечение от никотиновой зависимости. Вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака вызывают быструю и стойкую зависимость от никотина. Чем быстрее мы уберём их из оборота, тем меньше их жертв придётся спасать. А для предупреждения формирования теневого рынка необходимо усилить таможенный контроль и регулировать продажи по интернету. Распространенность курения электронных сигарет в России растёт катастрофически быстро, но все еще далека от распространенности курения обычных сигарет. Поэтому еще не поздно полностью ликвидировать этот рынок, но делать это надо незамедлительно», - добавила собеседница НСН.
Нужно одновременно запрещать и продажу, и употребление вейпов, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
