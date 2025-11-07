«Я считаю запрет продажи электронных сигарет и вейпов крайне важной и нужной инициативой. Чтобы она была эффективной, необходимо убрать из гражданского оборота все электронные системы доставки никотина, включая системы нагревания табака и кальяны. Как показывает опыт других стран, нужно законодательно запретить ввоз, производство, оборот и продажу всей никотиносодержащей продукции. Сегодня очевидно, что принятые законы относительно рекламы, продвижения такой продукции, их демонстрации в пунктах продаж и запрет продажи несовершеннолетним не исполняются. А ведь подростки и молодёжь чаще всего прибегают к потреблению вейпов из-за любопытства или чтобы быть частью сообщества. При введении запрета на продажу этой продукции нечего будет демонстрировать и рекламировать, нечем привлекать молодежь. Таким образом, закон даст возможность закрыть "входные ворота" для новых потребителей», - рассказала она.

Специалист подчеркнула, что потребуется меры и для борьбы с теневым рынком.

«Параллельно необходимо усилить реализацию других мер действующего закона - информационно-коммуникационные меры и просвещение населения, оказание медицинской помощи курящим и вейперам, уже попавшим в сети табачных компаний, их лечение от никотиновой зависимости. Вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака вызывают быструю и стойкую зависимость от никотина. Чем быстрее мы уберём их из оборота, тем меньше их жертв придётся спасать. А для предупреждения формирования теневого рынка необходимо усилить таможенный контроль и регулировать продажи по интернету. Распространенность курения электронных сигарет в России растёт катастрофически быстро, но все еще далека от распространенности курения обычных сигарет. Поэтому еще не поздно полностью ликвидировать этот рынок, но делать это надо незамедлительно», - добавила собеседница НСН.

Нужно одновременно запрещать и продажу, и употребление вейпов, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

