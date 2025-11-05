Россиянам предсказали «модный» запрет на продажу сигарет

Законодатели в России могут поддаться модным мировым тенденциями, заявил НСН Максим Королев.

Россия может пойти по пути некоторых стран и запретить покупку сигарет для молодежи на всю жизнь, рассказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения в ходе пленарного заседания.. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Это распространяется на всю жизнь, включая совершеннолетний возраст. Продажа карается штрафом в размере около 265 тысяч рублей. Королев предположил, что такое будущее ждет и Россию.

В Госдуме заявили, что высокие цены не отвлекут россиян от сигареты и алкоголя
«Такое вполне могут ввести в России. Это уже обсуждалось неоднократно, но пока не дошло до законопроекта. Сегодня эта тема модная. Технически можно ограничить только продажу, но тогда придется проверять паспорт у всех, кто курит, а это полный абсурд. Здесь даже непонятно, почему некоторые страны вводят такой запрет: это в интересах бюджета, здравоохранения или просто популизм? У нас сейчас работает система непродажи табачных изделий молодым людям до 18 лет. Уже даже в глухих деревнях не продадут без паспорта. Да, это не означает непотребление, но это уже хоть что-то», — указал он.

Ранее Королев объяснил НСН, что курит молодежь вместо сигарет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолодежьЗапретГосдумаКурение

Горячие новости

Все новости

партнеры