Россиянам предсказали «модный» запрет на продажу сигарет
Законодатели в России могут поддаться модным мировым тенденциями, заявил НСН Максим Королев.
Россия может пойти по пути некоторых стран и запретить покупку сигарет для молодежи на всю жизнь, рассказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения в ходе пленарного заседания.. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Это распространяется на всю жизнь, включая совершеннолетний возраст. Продажа карается штрафом в размере около 265 тысяч рублей. Королев предположил, что такое будущее ждет и Россию.
«Такое вполне могут ввести в России. Это уже обсуждалось неоднократно, но пока не дошло до законопроекта. Сегодня эта тема модная. Технически можно ограничить только продажу, но тогда придется проверять паспорт у всех, кто курит, а это полный абсурд. Здесь даже непонятно, почему некоторые страны вводят такой запрет: это в интересах бюджета, здравоохранения или просто популизм? У нас сейчас работает система непродажи табачных изделий молодым людям до 18 лет. Уже даже в глухих деревнях не продадут без паспорта. Да, это не означает непотребление, но это уже хоть что-то», — указал он.
Ранее Королев объяснил НСН, что курит молодежь вместо сигарет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бельгия хочет применить четвертую статью НАТО после серии инцидентов с дронами
- Россиянам предсказали «модный» запрет на продажу сигарет
- СМИ: Анджелине Джоли пришлось лично вызволять охранника из военкомата на Украине
- Астроном отказался считать Суперлунием увеличение полной Луны на 5%
- Симоньян предупредила о рассылке фейковых приглашений от ее имени
- Делягин предложил упростить поступление в военные вузы при недоборе абитуриентов
- Врач призвала сократить употребление растворимого кофе из-за риска слепоты
- «Обман или ошибка?»: Как избежать «случайных» отказов на маркетплейсах
- Вассерман оценил идею уроков патриотического воспитания
- Юрист рассказал, кому достанется наследство телеведущего Николаева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru