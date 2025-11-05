Россия может пойти по пути некоторых стран и запретить покупку сигарет для молодежи на всю жизнь, рассказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев в разговоре с НСН.



Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль выступил за введение в РФ запрета на курение для целого поколения в ходе пленарного заседания.. Аналогичную меру ранее приняли на Мальдивах — страна стала первой в мире, запретившей продажу и употребление табачных изделий всем, родившимся после 1 января 2007 года. Это распространяется на всю жизнь, включая совершеннолетний возраст. Продажа карается штрафом в размере около 265 тысяч рублей. Королев предположил, что такое будущее ждет и Россию.