В России продажи сигарет упали за год на 23%
Россияне за год стали покупать на 23% меньше сигарет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков компании «Контур.Маркет».
Специалисты изучили свыше 4,3 млн чеков, выданных в торговых точках по всей РФ. С осени 2024-го по осень 2025-го падение спроса в сегменте «Сигареты» составило 23%. При этом в Красноярском крае продажи выросли на 5%.
«Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%», - отметили в сервисе.
По данным аналитиков, положительная динамика в сфере розничной торговли табачной продукцией в России наблюдается с 2022 года. По состоянию на 1 ноября текущего года общее число магазинов, которые реализуют табачные изделия, выросло на 39,8%.
Между тем депутат Госдумы Леонид Огуль предложил ввести в России запрет на курение молодежи, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России продажи сигарет упали за год на 23%
- Мизулина: Негативные тренды против церкви активно распространяются в молодежной среде
- В РАНХиГС рассказали, как снизился уровень бедности в России
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против сотрудничающих с РФ стран
- В Госдуме предложили не включать выходные в количество дней оплачиваемого отпуска
- В Польше повреждена идущая на Украину железнодорожная линия
- СМИ: Санкции против нефти из РФ привели к подорожанию топлива в США
- В Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку»
- Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума с 2021-го
- В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru