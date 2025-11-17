В России продажи сигарет упали за год на 23%

Россияне за год стали покупать на 23% меньше сигарет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков компании «Контур.Маркет».

Специалисты изучили свыше 4,3 млн чеков, выданных в торговых точках по всей РФ. С осени 2024-го по осень 2025-го падение спроса в сегменте «Сигареты» составило 23%. При этом в Красноярском крае продажи выросли на 5%.

«Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%», - отметили в сервисе.

По данным аналитиков, положительная динамика в сфере розничной торговли табачной продукцией в России наблюдается с 2022 года. По состоянию на 1 ноября текущего года общее число магазинов, которые реализуют табачные изделия, выросло на 39,8%.

Между тем депутат Госдумы Леонид Огуль предложил ввести в России запрет на курение молодежи, пишет Ura.ru.

