В «Медузе» рассказали о тяжелом психологическом состоянии Ивана Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. От занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции Юрий Девяткин (начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве) и генерал-майор полиции Андрей Пучков (начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД России по Москве).

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко призналась НСН, что Голунов находится в тяжелом психологическом состоянии, чтобы общаться с прессой.

«Иван пока не очень хорошо себя чувствует, он хочет, но не может ни с кем общаться, психологически ему тяжело. Мы очень дорожим Иваном, нам важно только одно, чтобы он хорошо себя чувствовал и вернулся в профессию», - пояснила коллега Голунова.