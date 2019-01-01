В «Медузе» рассказали о тяжелом психологическом состоянии Ивана Голунова
Гендиректор «Медузы» заявила НСН, что МВД нужно задуматься о внутренней реорганизации.
Президент Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. От занимаемых должностей освобождены генерал-майор полиции Юрий Девяткин (начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве) и генерал-майор полиции Андрей Пучков (начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД России по Москве).
Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко призналась НСН, что Голунов находится в тяжелом психологическом состоянии, чтобы общаться с прессой.
«Иван пока не очень хорошо себя чувствует, он хочет, но не может ни с кем общаться, психологически ему тяжело. Мы очень дорожим Иваном, нам важно только одно, чтобы он хорошо себя чувствовал и вернулся в профессию», - пояснила коллега Голунова.
Ивана Голунова задержали 6 июня. Как утверждали представители правоохранительных органов, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с мефедроном. Запрещенные вещества нашли также в его квартире. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили, чтобы отомстить за ряд статей-расследований о коррупции.
После ареста Голунова в социальных сетях и СМИ поднялась волна высказываний в защиту журналиста: сразу три ведущих деловых издания страны - «КоммерсантЪ», «Ведомости» и РБК - вышли с одинаковыми первыми полосами печатных версий, где содержались слова в поддержу Голунова, люди выстраивались в очереди у здания Петровки, 38, чтобы принять участие в одиночном пикете.
Дело на личный контроль взяла московский омбудсмен Татьяна Потяева. По настоянию СПЧ прокуратура и ГУ МВД по Москве начали проверку законности и обоснованности действий полиции при задержании Голунова. В итоге с журналиста все обвинения сняли, из-под домашнего ареста освободили.
«Единственное, что я могу сказать – это слова глубочайшей благодарности. Журналистам, гражданскому обществу. Всем, кто поддерживал Ивана и медийно, и лично, и в сообщениях. Я очень рада, что всё так закончилось. Это очень хороший прецедент. Хорошая возможность МВД, как структурировать или изменить свою работу. Задуматься и всем нам над тем, что такое солидарность и поддержка. Еще раз всем спасибо», - обратилась ко всем и к каждому, кто остался неравнодушен к делу Голунова Галина Тимченко.
Отставкой двух генералов дело Голунова не ограничилось, к вопросу подключились законодатели. Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальные размеры компенсаций морального вреда за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы.
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