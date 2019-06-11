Путин может прокомментировать дело Голунова на прямой линии

Президент России Владимир Путин знает об акции солидарности в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент «просматривает газеты», поэтому знаком в целом с ситуацией вокруг этого дела, отмечает RT.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с Путиным проинформировала его о деталях дела Голунова. Пресс-секретарь президента не исключил, что вопросы по делу Голунова могут прозвучать в эфире в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, передает Газета.ру.