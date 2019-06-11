Путин может прокомментировать дело Голунова на прямой линии
Президент России Владимир Путин знает об акции солидарности в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент «просматривает газеты», поэтому знаком в целом с ситуацией вокруг этого дела, отмечает RT.
Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с Путиным проинформировала его о деталях дела Голунова. Пресс-секретарь президента не исключил, что вопросы по делу Голунова могут прозвучать в эфире в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, передает Газета.ру.
Сотрудники полиции задержали репортера издания «Медуза» 6 июня в Москве. У журналиста обнаружили несколько свертков с порошкообразным веществом. В последствие ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил его под домашний арест до 7 августа.
Сам Иван Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Журналист занимается расследованием коррупционных дел среди московских чиновников.
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что верхняя пала парламента будет следить за ходом расследования уголовного дела Голунова. В то же время, как отмечает Ura.ru, сенатор не согласился с позицией западных СМИ, которые трактуют арест Голунова, как борьбу со свободой слова.
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