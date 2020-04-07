В МЧС признали водку непригодной в качестве антисептика
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика. В этом напитке содержится недостаточное количество спирта для того, чтобы ее использовать в качестве дезинфицирующего средства. Об этом сказано в рекомендациях Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Но и спирт в чистом виде не годится для этих целей - он способен сильно высушить кожу, привести к раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус, передает RT.
Специалисты также рассказали, как приготовить правильный антисептик дома. Для этого спирт нужно налить в ёмкость с завинчивающейся крышкой, добавить в него перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлаждённую кипячёную воду и быстро закрыть.
Получившийся раствор нужно взболтать. Использовать его можно спустя 72 часа после приготовления, сообщает РЕН ТВ.
Ранее замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова поделилась рецептом приготовления антибактериального средства в домашних условиях.
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала регулярное мытье рук главной защитой от коронавируса. Она отметила, что мыло и вода могут заменить антисептики для рук, которые исчезли с полок магазинов после начала эпидемии в мире.
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