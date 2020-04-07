В МЧС признали водку непригодной в качестве антисептика

Но и спирт в чистом виде не годится для этих целей - он способен сильно высушить кожу, привести к раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус, передает RT.

Специалисты также рассказали, как приготовить правильный антисептик дома. Для этого спирт нужно налить в ёмкость с завинчивающейся крышкой, добавить в него перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлаждённую кипячёную воду и быстро закрыть.

Получившийся раствор нужно взболтать. Использовать его можно спустя 72 часа после приготовления, сообщает РЕН ТВ.

Ранее замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова поделилась рецептом приготовления антибактериального средства в домашних условиях.

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала регулярное мытье рук главной защитой от коронавируса. Она отметила, что мыло и вода могут заменить антисептики для рук, которые исчезли с полок магазинов после начала эпидемии в мире.



