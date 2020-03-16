Вирусолог рассказала рецепт приготовления «домашнего» антисептика

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского врач-вирусолог Евгения Селькова поделилась рецептом приготовления антибактериального средства в домашних условиях. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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По словам медика, есть несколько рецептов. Один из них предполагает смешивание 14,5 мл глицерина, 750 мл изопропилового или 800 мл обычного спирта, 20 мл дистиллированной воды и 42 мл перекиси водорода.

В другом рецепте нужно использовать гель алое и 160 мл медицинского спирта с максимально высоким градусом. Для еще одного рецепта потребуется 1 столовая ложек воды, 5 столовых ложек водки, 5 капель эфирного масла лаванды, 1 чайная ложка сока алоэ и 5 граммов хлорогексидина. Все составляющие необходимо смешать и дать постоять некоторое время.

При этом вирусолог подчеркнула, что тщательное мытье рук защищает организм от бактерий лучше любого антисептика.



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ФОТО: pixabay.com
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