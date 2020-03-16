Вирусолог рассказала рецепт приготовления «домашнего» антисептика

По словам медика, есть несколько рецептов. Один из них предполагает смешивание 14,5 мл глицерина, 750 мл изопропилового или 800 мл обычного спирта, 20 мл дистиллированной воды и 42 мл перекиси водорода.

В другом рецепте нужно использовать гель алое и 160 мл медицинского спирта с максимально высоким градусом. Для еще одного рецепта потребуется 1 столовая ложек воды, 5 столовых ложек водки, 5 капель эфирного масла лаванды, 1 чайная ложка сока алоэ и 5 граммов хлорогексидина. Все составляющие необходимо смешать и дать постоять некоторое время.

При этом вирусолог подчеркнула, что тщательное мытье рук защищает организм от бактерий лучше любого антисептика.







