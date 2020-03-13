Малышева рассказала, чем заменить исчезнувшие антисептики

«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты», - сказала Малышева в интервью телеканалу «360».

Телеведущая добавила, что спиртосодержащие гели рекомендуется использовать, если нет доступа к воде и мылу.

Ранее стало известно, что в России по состоянию на 13 марта зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусом. 11 инфицированных были выявлены за последние сутки.

