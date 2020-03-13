Малышева рассказала, чем заменить исчезнувшие антисептики
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала регулярное мытье рук главной защитой от коронавируса. Она отметила, что мыло и вода могут заменить антисептики для рук, которые исчезли с полок магазинов после начала эпидемии в мире.
«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты», - сказала Малышева в интервью телеканалу «360».
Телеведущая добавила, что спиртосодержащие гели рекомендуется использовать, если нет доступа к воде и мылу.
Ранее стало известно, что в России по состоянию на 13 марта зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусом. 11 инфицированных были выявлены за последние сутки.
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