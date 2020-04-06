Врач назвал неожиданное средство для дезинфекции рук

Доктор отметил, что средство для мытья посуды способно «отмыть все и растворить». Кроме того, его удобно брать в дорогу или на дачу в случае, если нет уверенности, что там есть мыло.



Средство для посуды, отметил Комаров в своем YouTube-канале, хорошо подходит для грубых мужских рук. Однако использовать средство могут и женщины, однако им Комаров посоветовал затем увлажнять руки.



«Мужчинам тоже не помешает», - отметил он.



В связи с эпидемией коронавируса в российских магазинах и аптеках раскупили антисептики и санитайзеры. Приобрести их по-прежнему довольно затруднительно.

