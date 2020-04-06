Врач назвал неожиданное средство для дезинфекции рук

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что в случае отсутствия мыла дезинфекцию рук можно провести с помощью средства для мытья посуды.

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Доктор отметил, что средство для мытья посуды способно «отмыть все и растворить». Кроме того, его удобно брать в дорогу или на дачу в случае, если нет уверенности, что там есть мыло.

Средство для посуды, отметил Комаров в своем YouTube-канале, хорошо подходит для грубых мужских рук. Однако использовать средство могут и женщины, однако им Комаров посоветовал затем увлажнять руки.

«Мужчинам тоже не помешает», - отметил он.

В связи с эпидемией коронавируса в российских магазинах и аптеках раскупили антисептики и санитайзеры. Приобрести их по-прежнему довольно затруднительно.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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