Вирусологи против депутатов. В России заработал всеобщий масочный режим
Ношение медицинских масок стало обязательным в общественных местах с сегодняшнего дня, и это далеко не последняя антикоронавирусная мера, на которую готовы пойти власти.
Требование носить медицинские маски в общественных местах с 28 октября стало обязательным для всех жителей России, такое постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Теперь носить маски необходимо в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Попова отметила, что россияне «уже несколько привыкли» носить маски, но навсегда они не останутся, так как непременно найдутся способы защититься, в том числе вакцины. Правда, сама же чиновница оговорилась, что вакцина от коронавируса не даёт абсолютной защиты от заражения.
Кроме того, новым постановлением запрещена работа заведений общественного питания и развлекательных учреждений в период с 23 часов до 6 часов. При этом в Роспотребнадзоре не исключили новый ограничений, если ситуация с коронавирусом в России не улучшится.
В Госдуме поддержали решение ведомства. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал обоснованной обеспокоенность Роспотребнадзора.
«Тут вопрос отсутствия других механизмов воздействия, поэтому я рассматриваю меры, которые предпринял сегодня Роспотребнадзор, как абсолютно вынужденные. Более того, считаю, что федеральная реакция должна была быть гораздо раньше. Потому что с этой региональной вольницей, многочисленными экспериментами, разными подходами необходимо заканчивать. Нужно вырабатывать общефедеральный подход. Меры оправданные», - подчеркнул Куринный.
При этом ученые не готовы во всем соглашаться с властями. Вирусолог Феликс Ершов раскритиковал в эфире НСН позицию ведомства.
«Мне кажется, это перебор. Уже пора бы успокоиться и хватит людей пугать без конца. Вообще даже масочный режим не соблюдается. Человек носит маску в кармане, а когда нужно – надевает. В таком случае она, конечно, уже не работает», - объяснил специалист.
Ученый считает, что к концу года эпидемия пойдет на спад.
«Сейчас наслоились сезонные ОРВИ, увеличились объемы тестирования, поэтому растет число новых случаев заражения. Единственное, что неприятно – это то, что выросла смертность. Тем не менее, уже подавляющее число людей не считает это страшным заболеванием, и нагнетание не достигает эффекта», - сказал он.
Несмотря на скептический настрой науки, вполне очевидно, что новая серия ограничений не за горами, а снять маски и вздохнуть полной грудью мы сможем еще очень нескоро.
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