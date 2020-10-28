Вирусологи против депутатов. В России заработал всеобщий масочный режим

В Госдуме поддержали решение ведомства. Так, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал обоснованной обеспокоенность Роспотребнадзора.

«Тут вопрос отсутствия других механизмов воздействия, поэтому я рассматриваю меры, которые предпринял сегодня Роспотребнадзор, как абсолютно вынужденные. Более того, считаю, что федеральная реакция должна была быть гораздо раньше. Потому что с этой региональной вольницей, многочисленными экспериментами, разными подходами необходимо заканчивать. Нужно вырабатывать общефедеральный подход. Меры оправданные», - подчеркнул Куринный.

При этом ученые не готовы во всем соглашаться с властями. Вирусолог Феликс Ершов раскритиковал в эфире НСН позицию ведомства.

«Мне кажется, это перебор. Уже пора бы успокоиться и хватит людей пугать без конца. Вообще даже масочный режим не соблюдается. Человек носит маску в кармане, а когда нужно – надевает. В таком случае она, конечно, уже не работает», - объяснил специалист.

Ученый считает, что к концу года эпидемия пойдет на спад.



«Сейчас наслоились сезонные ОРВИ, увеличились объемы тестирования, поэтому растет число новых случаев заражения. Единственное, что неприятно – это то, что выросла смертность. Тем не менее, уже подавляющее число людей не считает это страшным заболеванием, и нагнетание не достигает эффекта», - сказал он.

Несмотря на скептический настрой науки, вполне очевидно, что новая серия ограничений не за горами, а снять маски и вздохнуть полной грудью мы сможем еще очень нескоро.