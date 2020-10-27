«С вольницей пора заканчивать». В Госдуме поддержали новые ограничения из-за COVID-19

Член комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН назвал обоснованными новые меры Роспотребнадзора по борьбе против распространения коронавируса.



Роспотребнадзор предупредил о новых ограничениях в России, если динамика заболеваемости коронавирусом не изменится либо ухудшится. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Ранее ведомство выпустило рекомендацию регионам о запрете в ночное время всех развлекательных мероприятий, а также закрытии баров и ресторанов. Окончательное решение остаётся за местными властями. При этом всем гражданам предписано носить маски в местах массового пребывания.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал обоснованной обеспокоенность Роспотребнадзора.

«Тут вопрос отсутствия других механизмов воздействия, поэтому я рассматриваю меры, которые предпринял сегодня Роспотребнадзор, как абсолютно вынужденные. Более того, считаю, что федеральная реакция должна была быть гораздо раньше. Потому что с этой региональной вольницей, многочисленными экспериментами, разными подходами необходимо заканчивать. Нужно вырабатывать общефедеральный подход. Меры оправданные», - подчеркнул Куринный.

При этом он выразил мнение, что локдаун весеннего образца в чистом виде невозможен.

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«А дополнительные ограничения - уменьшение количества посетителей кафе и ресторанов, закрытие на время кинотеатров и фитнес-центров вполне вероятны в тех регионах, где ситуация наиболее напряженная», - добавил парламентарий.

Куринный напомнил, что официально карантин не вводился даже в самые тяжелые периоды весны. «Там был режим повышенной готовности, который остается в большинстве регионов. Я против масштабных неизбирательных мер», - резюмировал он.

Парламентарий также выступил против ужесточения административной ответственности за несоблюдение санитарных рекомендаций.

«Мне кажется более эффективной пропаганда методов против распространения инфекции, чем усиление демонстративной ответственности. Наши граждане разумны, и подавляющее большинство будет следовать запретам и ограничениям», - считает собеседник НСН.

За минувшие сутки в России зафиксировали новый рекорд по числу смертности среди заразившихся коронавирусом: за день умерли 320 человек. Заболели 16 550, больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРоспотребнадзорКоронавирус
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