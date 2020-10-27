«С вольницей пора заканчивать». В Госдуме поддержали новые ограничения из-за COVID-19

Роспотребнадзор предупредил о новых ограничениях в России, если динамика заболеваемости коронавирусом не изменится либо ухудшится. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Ранее ведомство выпустило рекомендацию регионам о запрете в ночное время всех развлекательных мероприятий, а также закрытии баров и ресторанов. Окончательное решение остаётся за местными властями. При этом всем гражданам предписано носить маски в местах массового пребывания.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН назвал обоснованной обеспокоенность Роспотребнадзора.

«Тут вопрос отсутствия других механизмов воздействия, поэтому я рассматриваю меры, которые предпринял сегодня Роспотребнадзор, как абсолютно вынужденные. Более того, считаю, что федеральная реакция должна была быть гораздо раньше. Потому что с этой региональной вольницей, многочисленными экспериментами, разными подходами необходимо заканчивать. Нужно вырабатывать общефедеральный подход. Меры оправданные», - подчеркнул Куринный.

При этом он выразил мнение, что локдаун весеннего образца в чистом виде невозможен.