Глава Роспотребнадзора рассказала, где обязательно нужно носить маски

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все россияне обязательно должны носить маски в общественных местах, в транспорте и в лифтах. Об этом главный санитарный врач России рассказала в интервью телеканалу «Россия 24».

Попова отметила, что это не рекомендация, маски необходимы, независимо от желания человека. Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что при несоблюдении этого требования есть риск развития и дальгнейшего ухудшения текущей ситуации с распространением коронавируса.

Во вторник утром Роспотребнадзор опубликовал постановление о введении с 28 октября обязательного масочного режима по всей России. В документе указано, что защитные маски необходимо надевать в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

