Хватит пугать людей! Вирусолог выступил против ограничений из-за COVID-19

Ученый заявил в эфире НСН, что в России не имеет смысла вводить новые ограничения из-за коронавируса, когда на деле не соблюдается даже масочный режим.

Новые ограничения в России будут неизбежны, если динамика заболеваемости COVID-19 не изменится либо ухудшится. С таким предупреждением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вирусолог Феликс Ершов раскритиковал в эфире НСН позицию ведомства.

«Мне кажется, это перебор. Уже пора бы успокоиться и хватит людей пугать без конца. Вообще даже масочный режим не соблюдается. Человек носит маску в кармане, а когда нужно – надевает. В таком случае она, конечно, уже не работает», - объяснил специалист.

«Переболеют все»: Зачем России всеобщий масочный режим

Ученый считает, что к концу года эпидемия пойдет на спад.

«Сейчас наслоились сезонные ОРВИ, увеличились объемы тестирования, поэтому растет число новых случаев заражения. Единственное, что неприятно – это то, что выросла смертность. тем не менее, уже подавляющее число людей не считает это страшным заболеванием, и нагнетание не достигает эффекта», - сказал он.

Между тем, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН заявил, что всеобщий масочный режим должен замедлить распространение короновирусной инфекции нового типа и помочь снизить нагрузку на медиков.

За минувшие сутки в России зафиксировали новый рекорд по числу смертности среди заразившихся коронавирусом: за день умерли 320 человек. Заболели 16 550, больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости
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