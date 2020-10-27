Хватит пугать людей! Вирусолог выступил против ограничений из-за COVID-19

Ученый считает, что к концу года эпидемия пойдет на спад.



«Сейчас наслоились сезонные ОРВИ, увеличились объемы тестирования, поэтому растет число новых случаев заражения. Единственное, что неприятно – это то, что выросла смертность. тем не менее, уже подавляющее число людей не считает это страшным заболеванием, и нагнетание не достигает эффекта», - сказал он.

Между тем, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН заявил, что всеобщий масочный режим должен замедлить распространение короновирусной инфекции нового типа и помочь снизить нагрузку на медиков.

За минувшие сутки в России зафиксировали новый рекорд по числу смертности среди заразившихся коронавирусом: за день умерли 320 человек. Заболели 16 550, больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

