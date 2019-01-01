В «Левада-Центре» поспорили с ВЦИОМ о причинах снижения рейтинга Путина
Глава «Левада-Центра» объяснил НСН, почему недовольство россиян жизнью не обвалит рейтинг главы государства одномоментно.
Россияне больше не верят в улучшение условий жизни. И это стало причиной падения рейтинга президента РФ Владимира Путина, который фиксируют последние опросы общественного мнения, заявил в эфире «Дождя» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
По его мнению, население страны удивляет и напрягает, что острая фаза кризиса в России прошла, а доходы граждан так и не растут. При этом пенсионная реформа, которой эксперты часто отводят роль катализатора при снижении рейтинга главы государства, по мнению Фёдорова, «носила символический характер». Она прибавила гражданам пессимизма, а также создала «эффект чёрных очков», которые надели многие россияне и не снимают до сих пор.
Не согласился с некоторыми выводами своего коллеги в эфире НСН глава «Левада-центра» Лев Гудков. В частности, он напомнил, что падение рейтинга главы государства началось не сегодня, и потому уместнее будет говорить о стагнации, а не снижении доверия. Кроме того, «эффект чёрных очков», по его словам, является реальным отражением положения россиян, особенно в регионах страны.
«Сегодня мы получим результаты майского опроса, посмотрим, какие будут данные. Я думаю, что они будут близки к этому. Но два замечания. Во-первых, то, что показывает ВЦИОМ — это не падение популярности, а сохранение на довольно низком уровне. Потому что эти колебания, плюс-минус 1-1,5%, укладываются в пределы стандартной статистической ошибки измерения. Это стагнация, я бы сказал. Второе, не “чёрные очки”, а реальное снижение доходов, которое идёт уже пять лет после 2014 года. И накопленный эффект составляет примерно от 11 до 13% реальных доходов населения. Причём в большей степени это падение доходов бьёт по российской провинции, где живёт большая часть российского населения — незащищённого и бедного. Тут недовольство накапливается, и это не явление сегодняшнего дня», — заметил Гудков.
Растущее раздражение российских обывателей носит уже хронический характер и усугубляется невозможностью выплеска накопленного негатива. Локальные вспышки гражданской активности, как ситуация с «храмом-на-драме» в Екатеринбурге, лишь подтверждают общую тенденцию, отметил глава «Левада-Центра». Критическим же для рейтинга Путина, по его словам, стал момент принятия пенсионной реформы.
«Напряжение и рост социального недовольства уже стало ощутимым к концу 2017 года. Просто на время президентских выборов в прошлом году оно немного приостановилось. А повышение пенсионного возраста стало резким катализатором недовольства и падения рейтинга Путина — примерно на 20 процентных пунктов. Это очень существенно. Это социальное раздражение носит хронический характер, поскольку нет возможности выхода. У общества нет возможности выразить своё недовольство, и оно прорывается в целом ряде таких локальных выступлений — против строительства храмов в скверах, против мусорных свалок и прочее. Это очень характерная симптоматика общего раздражения», — заметил Гудков.
Логичным следствием накопленного раздражения общества стало снижение доверия к органам власти. И президент в данном случае теряет меньше других, оставаясь последним оплотом надежд россиян, отметил собеседник НСН. Однако ожидать в ближайшем будущем каких-то потрясений не стоит, так как возможности заявить в голос о своём недовольстве у граждан по-прежнему нет.
«У общества, действительно, утрачены представления о направлении развития страны и потерян образ будущего. Отсюда и стойкий пессимизм, сильное недоверие ко всем властям, кроме президента, на которого люди всё-таки надеются. Всё раздражение переносится на правительство, на Медведева, на парламент. И идёт очень мощный, хотя и невидимый, процесс утраты доверия к государственным структурам. Поэтому, скорее всего, мы будем иметь медленное снижение поддержки и одобрения властей. Но этот процесс будет медленным, потому что при такой мощной системе контроля и пропаганды на политическом поле возможности открытого противостояния и выражения недовольства у людей очень немного», — заключил глава «Левада-Центра».
Напомним, самым ярким выражением протеста в России за последние несколько лет стал конфликт екатеринбуржцев с местными властями из-за строительства храма на месте городского сквера. Митинги начались в столице Урала 13 мая и продлились неделю. Они сопровождались массовыми задержаниями и стычками сторонников сохранения сквера с силовиками. С мёртвой точки конфликт сдвинулся после того, как решение озвучил президент России. Он предложил провести опрос мнения местных жителей по проблемной теме и принять решение о строительстве с его учётом. Опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство жителей против стройки на месте сквера. Однако местные власти всё равно оставили проблемную локацию в перечне мест для храма в опросе, который готовят официально. О том, как комментируют уральский конфликт в Русской православной церкви, и какие выводы можно сделать из этих слов, читайте в материале НСН.
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