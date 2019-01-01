В «Левада-Центре» поспорили с ВЦИОМ о причинах снижения рейтинга Путина

Россияне больше не верят в улучшение условий жизни. И это стало причиной падения рейтинга президента РФ Владимира Путина, который фиксируют последние опросы общественного мнения, заявил в эфире «Дождя» глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

По его мнению, население страны удивляет и напрягает, что острая фаза кризиса в России прошла, а доходы граждан так и не растут. При этом пенсионная реформа, которой эксперты часто отводят роль катализатора при снижении рейтинга главы государства, по мнению Фёдорова, «носила символический характер». Она прибавила гражданам пессимизма, а также создала «эффект чёрных очков», которые надели многие россияне и не снимают до сих пор.

Не согласился с некоторыми выводами своего коллеги в эфире НСН глава «Левада-центра» Лев Гудков. В частности, он напомнил, что падение рейтинга главы государства началось не сегодня, и потому уместнее будет говорить о стагнации, а не снижении доверия. Кроме того, «эффект чёрных очков», по его словам, является реальным отражением положения россиян, особенно в регионах страны.