Кризис как норма. Экономист рассказал о тренде на экономию в России
Михаил Делягин в интервью НСН назвал причины, по которым россияне начали экономить на еде, медицине и путешествиях.
В России изменился тренд на экономию. Об этом говорят данные исследования холдинга «Ромир», проведённого в апреле 2019 года. В нём приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России. Исследование показало, что в стране прервался тренд роста числа граждан, которые могут себе позволить ни на чём не экономить. Так, если в 2016 году их было 11%, годом позже — 18%, в 2018-м — 24%, то к 2019 году группа сократилась до 17%.
Закатом эпохи жизни в кредит назвал в эфире НСН смену тренда экономист Михаил Делягин. По его словам, если ещё в прошлом году россияне были готовы брать займы из-за усталости откладывать жизнь на потом, то сейчас общество пришло к осознанию простого тезиса: долго такое счастье не продлится.
«Пик психологических проблем у нас был в конце 2014 года, когда многие реально ждали третьей мировой войны. И материальных в 2015-ом, когда всё упало, и мы адаптировались к новой реальности. И мы видим, что 11%, которые ни на чём не экономили, это действительно минимум. Далее, за два года рост более чем в два раза. Эта проблема связана не только с тем, что люди адаптировались к новым условиям, но и с тем, что люди устали откладывать жизнь на потом. И наметилась тенденция, когда они стали потреблять в кредит. Оживление потребительского кредита, с одной стороны поддержало экономику и жизнь людей, а с другой, загнало новые сотни тысяч в кредитную кабалу. И в 2019 году я думаю, пошёл откат этой тенденции: люди осознали, что жить в кредит можно, но очень недолго, и кончится это очень плохо», — разъяснил Делягин.
Более того, так как падение уровня жизни носит фоновый характер, изменилось и представление россиян о том, что такое «ни в чём себе не отказывать», отметил экономист. Сегодня, по его мнению, под этим расплывчатым определением скрывается не так много, как пару лет назад.
Изменилась и главная статья экономии россиян. Как показали результаты исследования, в прошлом году больше всего население отказывало себе в еде – 17%, в то время как в путешествиях — только 12%. Текущий год показал рост обоих категорий, однако в других пропорциях: 29% оставили себя без поездок, а 24% — сэкономили на еде. По мнению собеседника НСН, оптимизма в таких итогах мало — люди просто привыкли к кризису.
«Я не вижу признаков того, что людям стало легче. Если у кого-то и были лишние деньги, их государство успешно съело: у кого мусорной реформой, у кого повышением цен на бензин. Я думаю, раньше люди экономили на еде, а потом привыкли к этому и не считают уже это экономией. Это уже повседневный быт. Произошла психологическая адаптация, восприятие кризиса как чего-то нормального», — резюмировал Делягин.
Однако самым неутешительным, по словам собеседника НСН, выглядит растущий тренд на экономию на медицинских услугах в России. За год число граждан, отказывающих себе в лечении, выросло с 1% до 7%, отмечается в исследовании. И это говорит о том, что в стране всё меньше людей верит в силу эскулапов — платных, бесплатных, государственных, частных, любых, заключил экономист. Когда медицина становится сферой услуг, тратить на неё уже не хочется.
«Это очень серьёзно. Во-первых, это означает, что денег уже нет ни на что. А во-вторых, я думаю, это отражает осознание того, что медицинскую помощь нельзя получить в России. Ни хорошую, ни плохую — просто нельзя. Когда вы приходите к врачу, он начинает из вас сосать деньги, не интересуясь, что с вами на самом деле происходит. Причём, не важно — государственный врач, не государственный. Это принципиальное уничтожение медицины, как таковой, естественно, ведёт к тому, что люди, понимая, что так называемое здравоохранение — на самом деле здравозахоронение, решают, что на этом можно экономить. Если бы я принимал врачей как тех, кто лечит, понятно, я бы не стал на них экономить, но когда я вижу, что это такая же сфера услуг, как парикмахерская, какой в этом смысл?», — подытожил Делягин.
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