Кризис как норма. Экономист рассказал о тренде на экономию в России

В России изменился тренд на экономию. Об этом говорят данные исследования холдинга «Ромир», проведённого в апреле 2019 года. В нём приняли участие полторы тысячи респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России. Исследование показало, что в стране прервался тренд роста числа граждан, которые могут себе позволить ни на чём не экономить. Так, если в 2016 году их было 11%, годом позже — 18%, в 2018-м — 24%, то к 2019 году группа сократилась до 17%.

Закатом эпохи жизни в кредит назвал в эфире НСН смену тренда экономист Михаил Делягин. По его словам, если ещё в прошлом году россияне были готовы брать займы из-за усталости откладывать жизнь на потом, то сейчас общество пришло к осознанию простого тезиса: долго такое счастье не продлится.

«Пик психологических проблем у нас был в конце 2014 года, когда многие реально ждали третьей мировой войны. И материальных в 2015-ом, когда всё упало, и мы адаптировались к новой реальности. И мы видим, что 11%, которые ни на чём не экономили, это действительно минимум. Далее, за два года рост более чем в два раза. Эта проблема связана не только с тем, что люди адаптировались к новым условиям, но и с тем, что люди устали откладывать жизнь на потом. И наметилась тенденция, когда они стали потреблять в кредит. Оживление потребительского кредита, с одной стороны поддержало экономику и жизнь людей, а с другой, загнало новые сотни тысяч в кредитную кабалу. И в 2019 году я думаю, пошёл откат этой тенденции: люди осознали, что жить в кредит можно, но очень недолго, и кончится это очень плохо», — разъяснил Делягин.