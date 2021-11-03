В Кремле прокомментировали возможное продление нерабочих дней
Решений на федеральном уровне о продлении в России нерабочих дней из-за коронавируса пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Говоря о возможном продлении нерабочих дней и других мер по борьбе с COVID-19, Песков подчеркнул, что на сегодняшний день «каких-то других решений не было».
Между тем уже два российских региона приняли решение продлить режим нерабочих дней. Так, в Новгородской области ограничения будут действовать до 14 ноября, в Томской — продлятся до 15 ноября.
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