Власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября

По словам начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова, нерабочие дни буду продлены из-за напряженной эпидобстановки.

«Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — сообщил Севостьянов.

Кроме того, власти региона рекомендовали организациям по возможности перевести сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на самоизоляцию или удаленную работу.

В России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, при этом регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении такого режима. Локдаун уже продлили в Новгородской области: нерабочими будут дни до 14 ноября, пишет «Свободная пресса».

