Власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября
Режим нерабочих дней в Томской области продлят до 15 ноября, соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова, нерабочие дни буду продлены из-за напряженной эпидобстановки.
«Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — сообщил Севостьянов.
Кроме того, власти региона рекомендовали организациям по возможности перевести сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями на самоизоляцию или удаленную работу.
В России объявили нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, при этом регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении такого режима. Локдаун уже продлили в Новгородской области: нерабочими будут дни до 14 ноября, пишет «Свободная пресса».
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