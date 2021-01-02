В Китае пояснили происхождение коронавируса

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — цитирует главу МИД Китая РИА Новости.

Ван И напомнил, что Китай стал первой страной, заявившей о заболевании, и «был в авангарде борьбы с дезинформацией, попытками политизации и стигматизации».

Ранее СМИ сообщали об изменении статистических данных по коронавирусу в Китае из-за обновлений системы подсчета и ввода новых критериев подсчета, а также сокрытии информации о новой коронавирусной инфекции.

