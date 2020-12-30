СМИ: Китай скрывает сведения о происхождении коронавируса

Власти Китая скрывают данные о происхождении новой коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

По информации агентства, все исследования о вирусе перед публикацией проходят проверку специальной правительственной комиссии. Кроме того, Associated Press сообщает о грантах на сотни тысяч долларов, выделяемых занимающимся изучением инфекции учёным.

Агентство уточняет, что новые правила публикации данных были введены 24 февраля в соответствии с инструкциям председателя республики Си Цзиньпина. Кроме того, запрещается передача сторонним лицам или учреждениям образцов, данных и любой связанной с коронавирусом информации.

Также, по данным Associated Press, власти закрыли доступ к пещерам, в которых обитают летучие мыши, предположительно ставшие источником заражения. Как сообщили журналисты агентства, сотрудники китайских органов госбезопасности не позволили им посетить пещеру, где в 2017 году были обнаружены ответственные за атипичную пневмонию животные.

Агентство также сообщает, что власти ведут наблюдение и за заброшенной шахтой, где выявили ближайший родственник ковида вирус RaTG13.

В китайском Ухане в декабре прошлого года была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию новой коронавирусной инфекции.

