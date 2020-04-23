Число заражённых COVID-19 в Китае может оказаться в разы больше
Число заражённых коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть в 4 раза больше официальной статистики, согласно которой, инфицированными считались 55 тысяч человек. Это утверждается в исследовании ученых из Гонконга, результаты которого публикует профильный медицинский журнал Lancet.
Авторы материала делают такой вывод на основе того, что система здравоохранения КНР расширила в период с 15 января по 3 марта критерии признания случаев инфицирования COVID-19. Оно, по мнению ученых, оказало существенное влияние на то, сколько всего случаев коронавируса можно идентифицировать, отмечает Ura.ru.
Всего в КНР было поочередно принято семь вариантов критериев отнесения того или иного случая к COVID-19. Причём, по прикидкам ученых, первые четыре версии увеличивали количество случаев коронавируса в 2,8 - 7,1 раз. Пятая версия – примерно в 4 раза.
В середине апреля власти Уханя уточнили данные по числу инфицированных и умерших с коронавирусом – 50 333 и 3 869 соответственно. Министерство иностранных дел Китая объяснила корректировку недоучетом в связи с очень интенсивным распространением новой инфекции.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Китай, а не Америка, лидирует по числу смертельных случаев пациентов с COVID-19. Согласно официальной статистике, с декабря 2019 года в Поднебесной умерли 4 632 человека с коронавирусом, инфицированы 82 798.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- В Кремле высказались насчёт даты прекращения самоизоляции
- Аналитики предрекли массовую отмену кэшбека банками
- Руководство управления при Спецстрое заподозрили во взяточничестве
- Рано расслабляться. В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
- Аналитик: Раньше 2021 года за границу никто не полетит
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru