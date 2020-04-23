Число заражённых COVID-19 в Китае может оказаться в разы больше

Число заражённых коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть в 4 раза больше официальной статистики, согласно которой, инфицированными считались 55 тысяч человек. Это утверждается в исследовании ученых из Гонконга, результаты которого публикует профильный медицинский журнал Lancet.

Авторы материала делают такой вывод на основе того, что система здравоохранения КНР расширила в период с 15 января по 3 марта критерии признания случаев инфицирования COVID-19. Оно, по мнению ученых, оказало существенное влияние на то, сколько всего случаев коронавируса можно идентифицировать, отмечает Ura.ru.

Всего в КНР было поочередно принято семь вариантов критериев отнесения того или иного случая к COVID-19. Причём, по прикидкам ученых, первые четыре версии увеличивали количество случаев коронавируса в 2,8 - 7,1 раз. Пятая версия – примерно в 4 раза.