В Greenpeace предложили Росрыболовству явку с повинной для выпуска косаток
Ведущий эксперт Greenpeace в России рассказал НСН, как может разрешиться дело о «китовой тюрьме», и кто способен ускорить процесс освобождения животных.
Владелец косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье, заявил, что не намерен добровольно отпускать животных на волю. Своё решение гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов обосновал тем, что морские млекопитающие являются его собственностью, пишет ТАСС.
«О каком выпуске идёт речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал, и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — заявил Решетов в перерыве заседания суда, рассматривающего иск зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору.
Однако заявление главы компании о собственности является преувеличением, отметил в эфире НСН ведущий эксперт Greenpeace в России Оганес Таргулян. С юридической точки зрения, «Афалина» является пользователем, а не собственником. Но для изъятия косаток её необходимо этого права лишить.
«Наши юристы считают, что данные животные находятся не в собственности, а в пользовании у этих компаний. Потому что они получили разрешение на их демонстрацию в культурно-просветительских целях. Но право пользования тоже нужно лишить, чтобы изъять животных. Это может сделать суд, либо соответствующий орган исполнительной власти — Росприроднадзор, Росрыболовство. Это могут быть те организации, которые выдавали им это разрешение. Такова точка зрения наших юристов. В то же время, Генпрокуратура считает, что косатки являются собственностью государства, и это не противоречит тому, что эти фирмы являются пользователями. Таким образом, с нашей точки зрения, государство тоже может принять решение об изъятии косаток», — объяснил Таргулян.
При этом спрогнозировать, какое решение примет суд, даже с учётом озвученных мнений Росприроднадзора, Минприроды, губернатора Приморского края о том, что мормлеков надо отпустить, эксперт затруднился. Тем не менее, по его словам, есть и другой сценарий развития событий — если Росрыболовство признает свои ошибки и тем самым поставит точку в деле «китовой тюрьмы».
«Можно ждать решения суда, а может быть досудебное решение органов исполнительной власти. Само Росрыболовство может признать, что оно совершило ошибку: так как положительное решение по косаткам отозвано, то вся остальная документация является недействительной. У нас не очень принято, чтоб чиновники высокого ранга признавали, что они сделали ошибку, но такое возможно. И это было бы идеальным вариантом. Тем более что есть поручение президента решить этот вопрос, и оно явно направлено не на то, чтобы отловщики продали косаток в Китай», — подчеркнул Таргулян.
Тем временем в Кремле отреагировали на отказ гендиректора «Афалины» добровольно отпускать косаток. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле были удивлены этим заявлением и предложили «освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом».
Однако даже когда вопрос судьбы косаток будет решён, останется ряд нюансов: когда отпускать животных и кто будет за это платить? Есть опасность, что сроки, когда косаток можно безболезненно выпустить на волю, могут просто пройти — суды идут долго, заметил ведущий эксперт Greenpeace. При этом каждый день содержания животных влетает фирмам в копеечку, окупиться расходы могут только при положительном решении суда в пользу отловщиков хотя бы по одной косатке.
«Замылить эту историю через суд, к сожалению, можно. Это будет очень печально. Но и самим отловщикам это невыгодно: они говорят, что тратят в день на содержание животных чуть ли не миллион. Но им выгодно, чтобы суд принял решение. Если они хотя бы одну косатку продадут, то прокроют все издержки. Даже одна косатка стоит 5-6 миллионов долларов», — напомнил Таргулян.
И, наконец, не последнюю роль в истории с узниками «китовой тюрьмы» играет финансовых вопрос. Но не найти нужную сумму после такой цепочки судебных коллизий, когда за историей следит весь мир, уже просто было бы неприлично, заключил собеседник НСН.
«Мы надеемся, что выпуск всё-таки состоится. Мы были против выпуска в мае, мы надеемся, что это начнётся в конце июня — июле. Бизиков, замглавы ВНИРО по научной работе, оценил стоимость реабилитации и выпуска всех китообразных, содержащихся в “китовой тюрьме” в 300 миллионов рублей. Стоимость выпуска только косаток — это примерно треть, то есть 100 миллионов рублей. В Москве — это стоимость одного электробуса. Для нас это большая сумма, а для государства — плюнуть и растереть. И когда стоит вопрос репутации, когда Памела Андерсон пишет письма, ДиКаприо, эти деньги не найти, просто смешно», — подытожил Таргулян.
Напомним, история освобождения косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье началась осенью 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже морских млекопитающих в Китай для демонстрации в океанариумах. Позже из вольера пропала одна косатка и две белухи — зоозащитники уверены, что животные не выжили в искусственных условиях. История приобрела резонансный оттенок, когда к разрешению судьбы косаток подключился французский океанолог Жан-Мишель Кусто. О том, как прошёл консилиум по итогам работы международных экспертов, читайте в материале НСН.
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