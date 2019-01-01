В Greenpeace предложили Росрыболовству явку с повинной для выпуска косаток

Владелец косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье, заявил, что не намерен добровольно отпускать животных на волю. Своё решение гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов обосновал тем, что морские млекопитающие являются его собственностью, пишет ТАСС.

«О каком выпуске идёт речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал, и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», — заявил Решетов в перерыве заседания суда, рассматривающего иск зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу РФ и Росприроднадзору.

Однако заявление главы компании о собственности является преувеличением, отметил в эфире НСН ведущий эксперт Greenpeace в России Оганес Таргулян. С юридической точки зрения, «Афалина» является пользователем, а не собственником. Но для изъятия косаток её необходимо этого права лишить.

«Наши юристы считают, что данные животные находятся не в собственности, а в пользовании у этих компаний. Потому что они получили разрешение на их демонстрацию в культурно-просветительских целях. Но право пользования тоже нужно лишить, чтобы изъять животных. Это может сделать суд, либо соответствующий орган исполнительной власти — Росприроднадзор, Росрыболовство. Это могут быть те организации, которые выдавали им это разрешение. Такова точка зрения наших юристов. В то же время, Генпрокуратура считает, что косатки являются собственностью государства, и это не противоречит тому, что эти фирмы являются пользователями. Таким образом, с нашей точки зрения, государство тоже может принять решение об изъятии косаток», — объяснил Таргулян.