Китовая тюрьма

Губернатор Приморья отреагировал на отказ владельца косаток и белух их освободить

23 мая12:28
Сергей Подосенов

Олег Кожемяко в эфире НСН рассказал, сколько будет продолжаться интрига вокруг «китовой тюрьмы».

Интрига вокруг будущего косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя скоро разрешится. Такое мнение в эфире НСН высказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«ВНИРО примет решение и соответствующие органы, которые ведут расследование этого дела. Они вынесут свой вердикт. Я думаю, что это недолго будет продолжаться», - сказал он.

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Кожемяко подтвердил, что выступает за освобождение мормлеков. «Конечно. У нас другого нет мнения», - заверил чиновник.

Напомним, ранее глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не отпустит косаток и белух из «китовой тюрьмы», поскольку они являются его собственностью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Китовая ТюрьмаОлег Кожемяко

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