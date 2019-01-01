Губернатор Приморья отреагировал на отказ владельца косаток и белух их освободить
Олег Кожемяко в эфире НСН рассказал, сколько будет продолжаться интрига вокруг «китовой тюрьмы».
Интрига вокруг будущего косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя скоро разрешится. Такое мнение в эфире НСН высказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«ВНИРО примет решение и соответствующие органы, которые ведут расследование этого дела. Они вынесут свой вердикт. Я думаю, что это недолго будет продолжаться», - сказал он.
Кожемяко подтвердил, что выступает за освобождение мормлеков. «Конечно. У нас другого нет мнения», - заверил чиновник.
Напомним, ранее глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не отпустит косаток и белух из «китовой тюрьмы», поскольку они являются его собственностью.
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