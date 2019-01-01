Губернатор Приморья отреагировал на отказ владельца косаток и белух их освободить

Интрига вокруг будущего косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя скоро разрешится. Такое мнение в эфире НСН высказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«ВНИРО примет решение и соответствующие органы, которые ведут расследование этого дела. Они вынесут свой вердикт. Я думаю, что это недолго будет продолжаться», - сказал он.