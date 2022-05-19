В Госдуму внесен «пионерский» законопроект
В Государственную думу внесен законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. Инициаторами воссоздания подобия пионерской организации в России выступили представители всех думских фракций и сенаторы.
Как следует из проекта федерального закона, он определяет правовые аспекты, цели деятельности и порядок управления общественно-государственным общероссийским движением «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена».
Согласно проекту закона, движение является некоммерческой самоуправляемой организацией, которая ставит своими целями содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. В том числе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов». Также «Большая перемена» нацелена на профориентацию и организацию досуга детей и молодежи и может преследовать иные общественно полезные цели.
В документе также говорится о том, что движение в своей деятельности будет руководствоваться принципами добровольности, равенства, учёта индивидуальных особенностей и преемственности к его участникам разных возрастов. Также декларируется открытость деятельности будущей организации.
Участниками «Большой перемены» смогут стать дети в возрасте от 6 лет, а также совершеннолетние граждане, которые в качестве наставников могут участвовать в воспитании и организации досуга. Однако подчёркивается, что наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.
В структуре российского движения детей и молодежи «Большая перемена» предусмотрены региональные отделения в каждом субъекте страны, местные отделения в муниципальных образованиях и первичные, которые будут организованы на уровне образовательных и иных организаций, работающих с детьми и молодежью.
Как подчёркивается в пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит выстроить единую политику воспитания детей и молодежи в образовательных организациях, сообществах и клубах, повысить их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию их развития на основе ценностей российского общества.
Ранее политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российские власти хотят создать новое движение детей и молодежи по примеру пионерии для того, чтобы начать еще больше контролировать граждан.
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