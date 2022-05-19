В Госдуму внесен «пионерский» законопроект

В Государственную думу внесен законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая перемена». Документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента. Инициаторами воссоздания подобия пионерской организации в России выступили представители всех думских фракций и сенаторы.

Как следует из проекта федерального закона, он определяет правовые аспекты, цели деятельности и порядок управления общественно-государственным общероссийским движением «Российское движение детей и молодежи «Большая перемена».

Согласно проекту закона, движение является некоммерческой самоуправляемой организацией, которая ставит своими целями содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. В том числе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов». Также «Большая перемена» нацелена на профориентацию и организацию досуга детей и молодежи и может преследовать иные общественно полезные цели.