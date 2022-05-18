Госдума рассмотрит проект о создании «новой пионерии» 19 мая
Госдума 19 мая рассмотрит проект закона о единой общероссийской детской молодежной организации, сообщает РИА Новости.
Как считают депутаты, создание такой организации — согласованное политическое решение и отклик на общественный запрос. Как сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, к разработке документа причастны все пять думских фракций.
Как предполагается, новая организация объединит все молодежные движения, вступать в нее смогут дети от шести лет. Останина отметила, что организация будет напоминать советскую пионерию. Наблюдательный совет «новой пионерии» предлагается возглавить главе государства Владимиру Путину.
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что аналог «пионерского движения» необходим в России.
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