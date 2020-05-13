В Госдуме призвали учитывать успеваемость школьников при поступлении в ВУЗы
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил решение Министерства просвещения об уменьшении количества предметов сдаваемых в рамках ЕГЭ и призвал учитывать дополнительные показатели при поступлении в ВУЗы.
Выпускники школ в этом году будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) только два предмета на свой выбор, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. По его словам, 11-классникам надо будет определиться в зависимости от того, какие предметы необходимы для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
Глушко подтвердил, что кампания по сдаче ЕГЭ пройдет позже определенного ранее срока - 8 июня экзамен будет невозможно провести в сложившихся условиях из-за пандемии коронавируса.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН поддержал решение правительства об уменьшении количества экзаменов и призвал учитывать при поступлении в ВУЗы также оценки за три последних года в школе.
«Ещё в апреле, мы предлагали в этом году не проводить ЕГЭ вовсе. Взамен мы предлагали учитывать учебные достижения ребёнка за последние три года, включая ОГЭ, и внеучебные достижения, если таковые есть. А в случае, если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удалённой устной форме. И если уж правительство принимает решение не отменять ЕГЭ, то если будут учтены дополнительные показатели, как например оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов, это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребёнка и отнимаем у него каникулы», - сообщил депутат.
Он также рассказал о новом законе, принятом в первом чтении в думе и позволяющим правительству вводить особые правила итоговой аттестации и приёма в ВУЗы.
«Также напомню, что 12 мая Госдума приняла в первом чтении закон, позволяющий правительству вводить особые правила государственной итоговой аттестации и особые правила приёма в ВУЗы. И после принятия этого закона в этом году, очевидно, не будет ОГЭ, кроме того, похоже, что в этом году ЕГЭ будут сдавать не все, а только те, кто захочет поступать в ВУЗы, и, конечно, будет сокращено количество экзаменов», - добавил Смолин.
А сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предупредил, что из-за переноса ЕГЭ в этом году на дату позже 8 июня, дети, сдавшие экзамены могут не успеть даже подать документы в ВУЗы и отправить на службу в армию.
«Могут возникнуть проблемы с набором в армию, потому что неизвестно до какого времени военкоматы будут ждать сдачу ЕГЭ. И не получится ли так, что ребёнок, сдав экзамен, на следующий день пойдёт служить. Потому что ни о каком переносе срока призыва я не слышал», - сказал Луховицкий.
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