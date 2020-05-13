В Госдуме призвали учитывать успеваемость школьников при поступлении в ВУЗы

«Ещё в апреле, мы предлагали в этом году не проводить ЕГЭ вовсе. Взамен мы предлагали учитывать учебные достижения ребёнка за последние три года, включая ОГЭ, и внеучебные достижения, если таковые есть. А в случае, если университет проводит дополнительные испытания и собеседования, сделать это в удалённой устной форме. И если уж правительство принимает решение не отменять ЕГЭ, то если будут учтены дополнительные показатели, как например оценки за три года, то уменьшение количества экзаменов, это правильный шаг в условиях, когда мы рискуем здоровьем ребёнка и отнимаем у него каникулы», - сообщил депутат.

Он также рассказал о новом законе, принятом в первом чтении в думе и позволяющим правительству вводить особые правила итоговой аттестации и приёма в ВУЗы.

«Также напомню, что 12 мая Госдума приняла в первом чтении закон, позволяющий правительству вводить особые правила государственной итоговой аттестации и особые правила приёма в ВУЗы. И после принятия этого закона в этом году, очевидно, не будет ОГЭ, кроме того, похоже, что в этом году ЕГЭ будут сдавать не все, а только те, кто захочет поступать в ВУЗы, и, конечно, будет сокращено количество экзаменов», - добавил Смолин.

А сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предупредил, что из-за переноса ЕГЭ в этом году на дату позже 8 июня, дети, сдавшие экзамены могут не успеть даже подать документы в ВУЗы и отправить на службу в армию.

«Могут возникнуть проблемы с набором в армию, потому что неизвестно до какого времени военкоматы будут ждать сдачу ЕГЭ. И не получится ли так, что ребёнок, сдав экзамен, на следующий день пойдёт служить. Потому что ни о каком переносе срока призыва я не слышал», - сказал Луховицкий.

